Экономика
КоммерсантъЦБ запретит физлицам быть инвесторами при санации банков
Центробанк намерен запретить привлекать физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Инициатива не коснется людей, которые уже выступают инвесторами, следует из проекта указания ЦБ (.pdf).
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На сайте Банка России появился раздел о бенефициарах страховщиков
Агентство страховых новостейвчера в 01:30
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Российская газета 04:53
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Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
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ЦСКА внес 21-летнего Тикнизяна в заявку на остаток сезона
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С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
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Минкомсвязь обновила перечень ресурсов с бесплатным доступом Минкомсвязь сократила список сайтов, доступ к которым в сетях домашнего интернета должен обеспечиваться бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет».
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Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
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