Центробанк намерен запретить привлекать физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Инициатива не коснется людей, которые уже выступают инвесторами, следует из проекта указания ЦБ (.pdf).

ЦБ запретит физлицам быть инвесторами при санации банков

Политика Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции Лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций против России.

Общество Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела. 70

Армия и оружие Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России. 236

Футбол Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи» Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».

Космос Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года. 18

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,8K

Политика Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 76

Общество Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских. 122

Экономика Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка. 2,9K

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ. 638

Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 20

Общество ФАС отрицает смягчение требований по предустановке ПО В сообщении ФАС говорится, что в проект постановления об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV не вносилось смягчений требований или специальных условий. 8

Футбол ЦСКА внес 21-летнего Тикнизяна в заявку на остаток сезона Московский ЦСКА внес в заявку на оставшуюся часть сезона-2019/20 своего воспитанника Наира Тикнизяна, сообщает официальный сайт клуба.

Технологии Минкомсвязь обновила перечень ресурсов с бесплатным доступом Минкомсвязь обновила перечень ресурсов с бесплатным доступом Минкомсвязь сократила список сайтов, доступ к которым в сетях домашнего интернета должен обеспечиваться бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет».

Общество Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%. 248

Игры Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4 Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age. 2

Общество Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го. 7