Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ запретит физлицам быть инвесторами при санации банков

Центробанк намерен запретить привлекать физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Инициатива не коснется людей, которые уже выступают инвесторами, следует из проекта указания ЦБ (.pdf).
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