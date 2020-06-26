Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости 09:49
Футбол
Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за коронавируса
Матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за коронавируса в уральском клубе, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 11:41
Шоу-бизнес
16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой
Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
StarHit.ru 08:30
Общество
Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах.
РБК 09:26
Общество
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения
Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
Футбол
Карпин не знает, каким составом «Ростов» будет играть с «Арсеналом»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что не знает, каким составом его команда будет играть в предстоящем матче с тульским "Арсеналом".
РИА Новости 09:08
Общество
Microsoft закроет все свои розничные магазины
Microsoft сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле.
Интерфакс 11:50
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас.
Lenta.ru 10:13
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Армия и оружие
Китай наращивает военное присутствие на границе с Индией
Вооруженную силу продолжает наращивать Китай вдоль границы с Индией, 24 июня сообщает газета Hindustan Times.
ИА Красная Весна 24 июня в 13:18
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Газета.Ru 09:58
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Футбол
Гончаренко вернулся в Москву и определился со своим будущим в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко 24 июня вернулся в российскую столицу из Белоруссии, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 11:31
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Игры
Ghost of Tsushima получит относительно скромную заплатку первого дня
Следуя современным традициям, Ghost of Tsushima получит заплатку первого дня, включающую некоторые незначительные правки, а также вытравливающую из игры кое-какие баги, связанные с локациями.
Городской портал Новый Нижний 23 июня в 17:00
Происшествия
В Москве отпущен из СИЗО петербургский миллиардер Михальченко
Москва, 26 июня 2020, 18:16 — REGNUM Второй западный окружной военный суд изменил меру пресечения и отпустил из-под стражи под домашний арест петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко и второго фигуранта дела, по которому проходит бизнесмен, Андрея Каминова.
REGNUM 11:16
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Армия и оружие
В 2022 году испытают истребитель пятого поколения «Супер-Сухой»
В 2022 году летом состоятся испытания первого модернизированного истребителя пятого поколения самолета «Су-57 второго этапа», который неофициально называют «Супер-Сухой», пишет газета «Известия».
Вечерний курьер 07:54
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Что происходит 05:10
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22