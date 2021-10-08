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ЦБ запросил у участников платежного рынка информацию о переводах с карты на карту

ЦБ запросил у участников платежного рынка данные по выявлению ими дроперских операций — переводов средств с карты на карту.
Forbes
С одной стороны, ЦБ предложил рынку более контролируемый вариант — переводы через Систему быстрых платежей (СБП), где контроль выше, с другой — регулятор лишает в очередной раз банки одного из источников комиссионного дохода.
Коммерсантъ
Также регулятор просит предоставить реестр операций, включая отмененные и заблокированные, и суммы комиссий по ним.
Urbc.Ru
Банки успевают вернуть лишь малую часть похищенных средств, поскольку мошенники быстро выводят полученные деньги.
Lenta.ru

С чего всё началось

Межбанковские переводы привлекли внимание регулятора
ЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций.
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Подробнее о событии

Эксперт Шуст: ЦБ запросил у банков данные о переводах, чтобы лучше понять тенденции рынка
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ЦБ запросил у участников платежного рынка информацию о переводах с карты на карту
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