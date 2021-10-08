С одной стороны, ЦБ предложил рынку более контролируемый вариант — переводы через Систему быстрых платежей (СБП), где контроль выше, с другой — регулятор лишает в очередной раз банки одного из источников комиссионного дохода.
Чаще всего людям трудно контролировать количество потребляемого спирта, поэтому лучше отказаться от алкоголя полностью, сконцентрировавшись на здоровом питании и увеличении физической активности, заключил эксперт.
Столичные полицейские подозревают трех сотрудников посольства США в краже имущества посетителя одного из заведений в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.