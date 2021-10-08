Если темпы вакцинации против COVID-19 среди пожилых жителей Санкт-Петербурга будут низкими, не исключается введение дополнительных ограничений для этой категории граждан, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области с 11 октября для отдельных категорий граждан старше 18 лет в связи с неблагополучной ситуацией по COVID-19, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.
Как пояснила газета, 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область, поэтому наибольшую выгоду от проекта получат работающие там предприниматели.