Будьте в Плюсе

ЦБ запросил у участников платежного рынка информацию о переводах с карты на карту

ЦБ запросил у участников платежного рынка данные по выявлению ими дроперских операций — переводов средств с карты на карту.
Forbes
Регулятор хочет определить лучшие практики и, если понадобится, подготовить рекомендации по совершенствованию систем управления рисками в банках.
Компания
Управляющий RTM Group Евгений Царев назвал альтернативным, более контролируемым способом перевода средств использование Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ.
Ведомости
Банки успевают вернуть лишь малую часть похищенных средств, поскольку мошенники быстро выводят полученные деньги.
Lenta.ru

С чего всё началось

Межбанковские переводы привлекли внимание регулятора
ЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций.
Коммерсантъ18:31

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ЦБ запросил у участников платежного рынка информацию о переводах с карты на карту
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ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту
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ЦБ потребовал у банков данные о переводах денег с карту на карту
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Коммерсантъ18:31

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