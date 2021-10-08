РИА НовостиЦБ запросил у участников платежного рынка информацию о переводах с карты на картуЦБ запросил у участников платежного рынка данные по выявлению ими дроперских операций — переводов средств с карты на карту.ForbesТакже регулятор просит предоставить реестр операций, включая отмененные и заблокированные, и суммы комиссий по ним.Urbc.RuКак пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в профильных ведомствах обсуждают идею сбора данных по получателям платежей.РИА НовостиБанки успевают вернуть лишь малую часть похищенных средств, поскольку мошенники быстро выводят полученные деньги.Lenta.ruЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowНТВДума ТВЛенТВ24Газета MetroLife.ruРамблерТерраГазета.RuИзвестияRuposters.ruБанки СегодняНациональная служба новостейРосбалтРадио Комсомольская правдаOm1.ruЦарьградНовые ИзвестияОбщественная служба новостейГлагоLSntat.ruАктуальные НовостиСеверпостКапитал страныRT на русскомС чего всё началосьМежбанковские переводы привлекли внимание регулятораЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций.Коммерсантъвчера в 18:31Подробнее о событииЭксперт Шуст: ЦБ запросил у банков данные о переводах, чтобы лучше понять тенденции рынкаПРАЙМвчера в 10:25Экономист Хачатурян объяснила контроль за переводами с карты на картуОбщественная служба новостейвчера в 10:07Межбанковские переводы привлекли внимание регулятораКоммерсантъвчера в 18:31ЦБ заинтересовался данными о переводах денег с карты на картуВедомостивчера в 03:58ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на картуКомпаниявчера в 03:44ЦБ потребовал у банков данные о переводах денег с карту на картуForbesвчера в 00:55ЦБ запросил у участников платежного рынка информацию о переводах с карты на картуРИА Новостивчера в 06:20Показать ещёОценить1,4KПоделиться