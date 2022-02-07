В пресс-релизе ЦБ говорится, что сервис «поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций».
Как заявила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка Людмила Тяжельникова, выявление скрытых владельцев позволит повысить прозрачность финансового рынка России и поднять доверие к нему.
В ночь на понедельник двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице при помощи газа, в результате чего произошел взрыв и небольшое возгорание, повреждены остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.
Выяснилось, что люди, принимающие ванну почти каждый день, на 28 процентов реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26 процентов — с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю.