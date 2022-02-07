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ЦБ запустил сервис для сбора данных о теневых владельцах финансовых организаций

В пресс-релизе ЦБ говорится, что сервис «поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций».
РБК
С 1 июля 2021 года вступил в силу закон, наделяющий ЦБ полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финансовые организации.
Финмаркет
ЦБ просит полно излагать суть того, на основании чего сторонние лица могут контролировать финансовые организации.
Ведомости
Как заявила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка Людмила Тяжельникова, выявление скрытых владельцев позволит повысить прозрачность финансового рынка России и поднять доверие к нему.
РБК

Подробнее о событии

ЦБ запустил сервис для сбора данных о теневых владельцах финансовых организаций
РБК08:44
ЦБ создал сервис анонимных доносов на теневых бенефициаров финорганизаций
Компания07:06
Россияне смогут направлять в ЦБ данные о теневых контролирующих лицах финорганизаций
ТАСС05:06
ЦБ запустил сервис анонимных доносов на реальных собственников финансовых организаций
Ведомости05:54
ЦБ запустил сервис для сообщений о тайных бенефициарах финорганизаций
Российская газета05:24
Анонимные осведомители смогут сообщать ЦБ о теневых бенефициарах финорганизаций
Интерфакс05:21
ЦБ запустил сервис анонимных доносов на реальных владельцев финансовых организаций
Forbes06:39

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