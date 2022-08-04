Для проведения эксперимента необходимо определение перечня финансовых услуг и операций, требующих отражения в проектируемом регулировании, субъектного состава участников эксперимента и определение подходов к регулированию и надзору, отмечает ЦБ.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником запрещенной в России организации "Правый сектор" в Черкесске в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пятницу ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь в Пномпене на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, заявил, что не увидел заинтересованности американского коллеги - госсекретаря США Энтони Блинкена - в контактах.