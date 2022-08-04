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ЦБ запустит пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане

Центробанк (ЦБ) России в 2023 году намерен запустить пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане.
Коммерсантъ
В числе предложений регулятора - усилить роль партнерского финансирования, которое будет способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе МСП.
Интерфакс
Для проведения эксперимента необходимо определение перечня финансовых услуг и операций, требующих отражения в проектируемом регулировании, субъектного состава участников эксперимента и определение подходов к регулированию и надзору, отмечает ЦБ.
Интерфакс
Законопроект о правилах исламского банкинга могут рассмотреть осенью.
ЧГТРК "Грозный"

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Проект по исламскому банкингу запустят в Дагестане и Чечне
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ЦБ РФ запланировал начать пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане
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