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ЦБ заверил, что все золото из резервов находится в его хранилищах в России

В Банке России отметили, что золотовалютные резервы являются инструментом, благодаря которому центробанк может защитить экономику от внешних кризисов.
ТАСС
Из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов, сообщал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Реальное время
Минфин США в четверг объявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к Банку России.
РИА Новости
По данным ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам прошлого года увеличились на 0,14% и на 1 января составляли 74 миллиона унций, или 2301,657 тонны.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ЦБ России: всё российское золото из золотовалютных резервов находится в стране
RT на русском03:38
Центробанк заявил, что все золото из ЗВР находится в хранилищах на территории России
РИА Новости03:59
ЦБ сообщил, что все золото из золотовалютных резервов находится в России
Lenta.ru03:52
ЦБ заверил, что все золото из резервов находится в его хранилищах в России
ТАСС04:10
ЦБ: Все золото из золотовалютных резервов хранится на территории России
Российская газета03:36
Центробанк: все золото из ЗВР находится в хранилищах в России
Московский Комсомолец03:35
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