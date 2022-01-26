«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал Антонов.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не исключает, что в Донбассе готовятся химические атаки по примеру Сирии, и выразил надежду, что Киев не пойдет на это.
Руководство студии GSC Game World обсуждало возможность создания ремастера или ремейка первой части культовой на просторах СНГ серии видеоигр S.T.A.L.K.E.R. Однако на момент публикации данного материала у разработчиков нет каких-либо новостей по этому поводу.