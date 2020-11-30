ЦБ заявил, что россияне возвращаются к модели потребления весны 2020 года
Весной в России начало расти число случаев COVID-19, в связи с чем в городах вводились карантинные меры. Из-за ажиотажа в магазинах пустели полки. Летом ситуация стабилизировалась, однако с сентября в стране, как и по всему миру, началась новая волна роста заболеваемости.В источнике
С чего всё началось
Ноябрьская «Картина экономики», опубликованная (.pdf
) в понедельник Банком России, описывает развитие еще сентябрьских трендов, зафиксированных в октябрьском выпуске бюллетеня.
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