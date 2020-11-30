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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ заявил, что россияне возвращаются к модели потребления весны 2020 года

Весной в России начало расти число случаев COVID-19, в связи с чем в городах вводились карантинные меры. Из-за ажиотажа в магазинах пустели полки. Летом ситуация стабилизировалась, однако с сентября в стране, как и по всему миру, началась новая волна роста заболеваемости.В источнике
С чего всё началось
Ноябрьская «Картина экономики», опубликованная (.pdf
) в понедельник Банком России, описывает развитие еще сентябрьских трендов, зафиксированных в октябрьском выпуске бюллетеня.
Коммерсантъ14:50
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Коммерсантъ

Конец года экономика встречает без потрясений и без праздничного настроения

Коммерсантъ14:50
Фонтанка.Ру

Экономику накрыло второй волной. Все падает, но в Центробанке говорят про свет в конце тоннеля

Фонтанка.Ру09:26
ТАСС

ЦБ заявил о возвращении россиян к модели потребления весны 2020 года

ТАСС10:56
Московский Комсомолец

Россияне вернулись к «карантинной» модели потребления

Московский Комсомолец10:20
РБК

ЦБ зафиксировал возврат россиян к «карантинной» модели потребления

РБК09:52
ПРАЙМ

Банк России зафиксировал рост трат россиян на еду и лекарства

ПРАЙМ11:10
Интерфакс

ЦБ заявил, что россияне возвращаются к модели потребления весны 2020 года

Интерфакс08:22

Science and Technology Daily (Китай): игры на компьютере и мобильном телефоне могут ухудшить вашу память (Science and Technology Daily)

Игры на компьютере и мобильном телефоне могут изменять структуру мозга Исследование, опубликованное в научном журнале PLoS One в 2014 году, показало, что одновременное использование нескольких электронных устройств (так же известное, как медиамногозадачность) может оказывать негативное влияние на социальные эмоции и когнитивное восприятие людей.
ИноСМИвчера в 16:23

Смертность от COVID-19 увеличил гриб рода Aspergillus

Международная группа исследователей, в которую вошли ученые Университета Минью в Португалии, Университета Радбоуд (Нидерланды) и других заявила о случаях заражения пациентов с COVID-19 грибком, поражающим внутренние органы.
Российская газета11:39

Премьеры Польши и Венгрии обсудили в Варшаве возможные варианты соглашения по бюджету ЕС

Главы правительств Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан обсудили в Варшаве общую позицию по новым бюджетным перспективам ЕС, включая вопрос привязывания выделения средств из европейских фондов к соблюдению норм верховенства закона в странах-членах.
ТАСС15:28