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Весной в России начало расти число случаев COVID-19, в связи с чем в городах вводились карантинные меры. Из-за ажиотажа в магазинах пустели полки. Летом ситуация стабилизировалась, однако с сентября в стране, как и по всему миру, началась новая волна роста заболеваемости.

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