Как следует из отчета ЦБ, чистый отток капитала из России с января по ноябрь 2020 года составил $47,9 млрд. То есть, отток капитала увеличился в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Тогда этот показатель был равен $27 млрд, пишет ТАСС.

С чего всё началось «Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее»,— указано в статистических материалах ЦБ Коммерсантъ 08:57