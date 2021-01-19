Чистый отток капитала из России в 2020 году увеличился в 2,2 раза
Как следует из отчета ЦБ, чистый отток капитала из России с января по ноябрь 2020 года составил $47,9 млрд. То есть, отток капитала увеличился в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Тогда этот показатель был равен $27 млрд, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее»,— указано в статистических материалах ЦБ
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