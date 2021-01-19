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ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году

В октябре прошлого года ЦБ прогнозировал, что отток капитала из России по итогам года увеличится с $25 млрд, как оценивалось ранее, до $53 млрд. По мнению регулятора, на это оказало влияние ухудшение эпидемиологической обстановки.В источнике
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С чего всё началось
«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее»,— указано в статистических материалах
 ЦБ.
Коммерсантъвчера в 08:57
Подробнее о событии
Lenta.ru

Из России стали выводить в два раза больше денег

Lenta.ruвчера в 12:58
Ведомости

ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году

Ведомостивчера в 09:36
REGNUM

Отток капитала из России вырос в 2,2 раза

REGNUMвчера в 08:52
Вести.Ru

Коронакризис привел к оттоку средств из России

Вести.Ruвчера в 08:51
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ПРАЙМвчера в 08:37
ТАСС

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ТАССвчера в 08:18
Коммерсантъ

ЦБ сообщил о более чем двухкратном росте оттока капитала из России

Коммерсантъвчера в 08:57

Совкомбанк оценил затраты на карты рассрочки

Совкомбанк оценил затраты на карты рассрочки На продвижение карты рассрочек "Халва", которая в Совкомбанке стала "локомотивом розничного бизнеса", группа за все время потратила более 10 млрд руб. Сейчас в своем сегменте это крупнейший игрок, который располагает самой масштабной партнерской сетью — 200 тыс. магазинов.
Коммерсантъ16:34

Кремль прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина

Кремль не ознакомился с публикацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о якобы имеющегося у президента России Владимира Путина «дворца» в Геленджике.
Ведомостивчера в 11:07

Затраты на развитие сетей 5G в России оценили в триллион рублей

Эксперты агентства отмечают, что инвестиции в размере 1−1,1 трлн рублей потребуются в период с 2021 по 2027 год, однако активное внедрение нового стандарта связи может начаться не раньше 2024 года — это зависит от спроса со стороны конечных потребителей и условий предоставления частот для развития сетей.
REGNUM18:28