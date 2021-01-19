ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году
В октябре прошлого года ЦБ прогнозировал, что отток капитала из России по итогам года увеличится с $25 млрд, как оценивалось ранее, до $53 млрд. По мнению регулятора, на это оказало влияние ухудшение эпидемиологической обстановки.В источнике
С чего всё началось
«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее»,— указано в статистических материалах
ЦБ.
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