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Ведомости
Ведомости

ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году

В октябре прошлого года ЦБ прогнозировал, что отток капитала из России по итогам года увеличится с $25 млрд, как оценивалось ранее, до $53 млрд. По мнению регулятора, на это оказало влияние ухудшение эпидемиологической обстановки.В источнике
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С чего всё началось
«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее»,— указано в статистических материалах
 ЦБ.
Коммерсантъ08:57
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ТАСС

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ТАСС08:18
Ведомости

ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году

Ведомости09:36
Аргументы и Факты

В 2020 году чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза

Аргументы и Факты09:31
Коммерсантъ

ЦБ сообщил о более чем двухкратном росте оттока капитала из России

Коммерсантъ08:57
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ПРАЙМ08:37
Lenta.ru

Из России стали выводить в два раза больше денег

Lenta.ru12:58
REGNUM

Отток капитала из России вырос в 2,2 раза

REGNUM08:52

Россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления яблок

Бурляева подчеркнула, что в яблоках содержатся различные микроэлементы, такие как магний, марганец, медь, кальций, а также витамины группы В, С, Е. Но содержание их не настолько большое, чтобы получить суточную норму.
Россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления яблок
ФедералПресс23:51

Педиатра избили в Петербурге за отказ в импортной прививке ребёнку

Санкт-Петербург, 19 января 2021, 14:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге мужчина избил и распылил из перцового баллончика газ в лицо врача-педиатра после того, как медик отказалась ставить ребенку импортную вакцину без необходимых для этого показаний.
REGNUM06:57

Прожиточный минимум в Москве в 2021 году составит 18 029 рублей

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум в России в 2021 г. составит в среднем 11653 руб. Прожиточный минимум устанавливается на год, а не на квартал, как как это было прежде.
Ведомости14:23