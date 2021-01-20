ЦБ заявил о намерении запретить выдачу займов закредитованным гражданам
«Дорожная карта на 2021–2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового макропруденциального инструментария, предусматривающего количественное ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки», — рассказали в ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Банк России вернулся к идее ввести прямые ограничения на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, следует из "дорожной карты
" регулятора.
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ЦБ РФ хочет прямо ограничить выдачу кредитов закредитованным гражданам
Российская газетавчера в 07:05