Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

ЦБ заявил о намерении запретить выдачу займов закредитованным гражданам

«Дорожная карта на 2021–2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового макропруденциального инструментария, предусматривающего количественное ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки», — рассказали в ЦБ.В источнике
MagadanMedia.ru
ГЛАС.RU
Экономика сегодня
Российская газета
ФАН
ПРАЙМ
Народные новости
Цензуры.Нет
Утро.ru
Lenta.ru
Вести.Ru
RuNews24.ru
Московский Комсомолец
URA.Ru
АБН
Общественная служба новостей
ProUfu.ru
UfaTime.ru
Коммерсантъ
Долги.ру
Рамблер
С чего всё началось
Банк России вернулся к идее ввести прямые ограничения на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, следует из "дорожной карты
" регулятора.
Российская газетавчера в 07:05
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ЦБ уточнит нагрузку

Коммерсантъ16:36
ПРАЙМ

Банки могут получить доступ к данным о покупках россиян

ПРАЙМвчера в 06:45
ТАСС

Кредитные организации могут получить новые каналы доступа к данным о доходах заемщиков

ТАССвчера в 07:38
Российская газета

ЦБ РФ хочет прямо ограничить выдачу кредитов закредитованным гражданам

Российская газетавчера в 07:05
АК&М

ЦБ планирует подготовить предложения о закреплении на законодательном уровне обязанности кредиторов рассчитывать ПДН

АК&Мвчера в 06:17
Финмаркет

ЦБ РФ подготовит предложения о закреплении законодательной обязанности кредиторов рассчитывать ПДН

Финмаркетвчера в 06:08
URA.Ru

Центробанк РФ хочет усложнить получение кредитов

URA.Ruвчера в 09:14

В Приморье изменят повышающий коэффициент молодым специалистам

Владивосток, 21 января 2021, 07:29 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился 21 января с медицинским сообществом и рассказал, что планируется сделать в здравоохранении в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM23:29