Экономика

РБКРБКЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
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ЦБ: банки и МФО не разъясняют разницу между кредитными каникулами и реструктуризацией

Коммерсантъ14:30

ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул

Lenta.ru13:05

Банк России выявил недостатки при предоставлении гражданам кредитных каникул

АК&М08:23

В ЦБ рассказали о недобросовестном поведении некоторых банков

News.ru11:03

ЦБ обнаружил попытки обмана граждан при предоставлении кредитных каникул

Известия09:58

Банк России направил письмо финорганизациям с требованием устранить нарушения при выдаче кредитных каникул гражданам

Долг.рф08:52

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

РБК11:12
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Политика

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
РБК 14:28
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Происшествия

В Мурманске прошел обыск у бывшего министра здравоохранения области

Оперативные мероприятия у главврача Мурманской детской областной клинической больницы Валерия Перетрухина провели сотрудники ОБЭП 15 мая, сообщает ресурс «СеверПост» со ссылкой на источник в полиции.
ИА Красная Весна 08:17
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
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Политика

В Госдуме предостерегли Черногорию от репрессий в отношении СПЦ

Действия властей идут вразрез с исторически сложившимися тесными отношениями между нашими государствами, — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ).
REGNUM 10:24
Политика

Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
RT на русском 13:51
Наука

Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов

Discover24 05:30
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Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Общество

Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»

Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
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Общество

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com вчера в 13:48
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
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Футбол

Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Экономика

Американский рынок акций приуныл от статистики

Американский рынок акций сегодня пребывает под давлением после жутчайшей макроэкономической статистики, опубликованной в Штатах.
Finam.Ru 12:28
Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Происшествия

Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми

Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
REGNUM 13 мая в 14:03
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

StarHit.ru 14:00
Общество

Алиханов: мы «в середняках» по заболеваемости коронавирусом

Новый Калининград Калининградская область находится "в середняках" по уровню заболеваемости коронавирусом в стране.
Новый Калининград.Ru 12:40
Музыка

BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live

Культуромания 09:47
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Авто

В апреле продажи новых автомобилей в России рухнули на 72%

По итогам апреля 2020 года, в России проданы 38,92 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 72,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
Мойка78 вчера в 01:37
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Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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