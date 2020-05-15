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Происшествия В Мурманске прошел обыск у бывшего министра здравоохранения области Оперативные мероприятия у главврача Мурманской детской областной клинической больницы Валерия Перетрухина провели сотрудники ОБЭП 15 мая, сообщает ресурс «СеверПост» со ссылкой на источник в полиции. 6

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Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 444

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Экономика Американский рынок акций приуныл от статистики Американский рынок акций сегодня пребывает под давлением после жутчайшей макроэкономической статистики, опубликованной в Штатах.

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