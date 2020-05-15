Экономика
РБКЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул
Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
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Общество
Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве
Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Общество
Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
Общество
Россиянам могут начать выдавать пособия на маски и перчатки
В Национальном родительском комитете (НРТ) предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки масок и перчаток.
Газета.Ru 05:41
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 07:45
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Регионы не торопятся выходить из карантина
Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия
Врач заразилась коронавирусом в Таганроге
Напомним, ранее коронавирус был подтверждён у двух медиков, работавших в одной из поликлиник Таганрога.
Ёрш 09:36
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве
В пресс-службе крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка заявили, что стычка произошла не из-за повышения ставок, а из-за возросшей конкуренции между торговцами, которым не хватило места в "Фуд Сити".
Вести.Ru 11:01
Футбол
РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня
Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
Общество
В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса
Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры, следует из указа губернатора Алексея Островского.
РБК 11:25
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда вчера в 14:35
Политика
Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.
RT на русском 08:49
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Хоккей
Телегин подписал новый контракт с ЦСКА
Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.
Газета.Ru 11:28
Кино
Disney снимет сериал о Перси Джексоне
ИА InterMedia 05:15