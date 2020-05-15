Экономика

РБКРБКЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
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ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

РБК11:12

В ЦБ рассказали о недобросовестном поведении некоторых банков

News.ru11:03

ЦБ обнаружил попытки обмана граждан при предоставлении кредитных каникул

Известия09:58

Банк России направил письмо финорганизациям с требованием устранить нарушения при выдаче кредитных каникул гражданам

Долг.рф08:52

Банк России выявил недостатки при предоставлении гражданам кредитных каникул

АК&М08:23
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Общество

Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве

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Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

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Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
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Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
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Общество

Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
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Общество

Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
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Общество

Россиянам могут начать выдавать пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете (НРТ) предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки масок и перчаток.
Газета.Ru 05:41
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 07:45
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Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Общество

Регионы не торопятся выходить из карантина

Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
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Происшествия

Врач заразилась коронавирусом в Таганроге

Напомним, ранее коронавирус был подтверждён у двух медиков, работавших в одной из поликлиник Таганрога.
Ёрш 09:36
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Общество

Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store

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Происшествия

Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве

В пресс-службе крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка заявили, что стычка произошла не из-за повышения ставок, а из-за возросшей конкуренции между торговцами, которым не хватило места в "Фуд Сити".
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Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
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Общество

В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса

Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры, следует из указа губернатора Алексея Островского.
РБК 11:25
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
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Политика

Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Хоккей

Телегин подписал новый контракт с ЦСКА

Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.
Газета.Ru 11:28
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Disney снимет сериал о Перси Джексоне

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