Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.

Общество Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей». 733

Общество Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива». 57

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 57

Общество Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу. 8

Происшествия Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. 320

Общество Регионы не торопятся выходить из карантина Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. 1

Происшествия Врач заразилась коронавирусом в Таганроге Напомним, ранее коронавирус был подтверждён у двух медиков, работавших в одной из поликлиник Таганрога. 3

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 87

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Происшествия Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве В пресс-службе крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка заявили, что стычка произошла не из-за повышения ставок, а из-за возросшей конкуренции между торговцами, которым не хватило места в "Фуд Сити". 102

Футбол РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня. 63

Общество В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры, следует из указа губернатора Алексея Островского.

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 255

Общество Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.

Политика Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.