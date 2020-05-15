Экономика
РБКЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул
Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 12:47, Ашберн
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Происшествия
Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды
Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
Футбол
Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно
Первые два места в ФНЛ заняли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».
ГЛАС.RU 07:39
Происшествия
В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства
В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
Космос
Комета SWAN подошла на минимальное расстояние к Земле
Комета SWAN (Лебедь), открытая астрономами в апреле 2020 года, приблизилась к Земле на минимальное расстояние в 84 млн км. Жители Южного полушария могут наблюдать ее невооруженным глазом, сообщает Space.com.
МИР 24 вчера в 02:01
Общество
В Саратовской области ввели карантин в одном из районов
Власти Саратовской области вводят режим карантина в Самойловском районе, где в больнице выявили очаг заражения коронавирусной инфекцией, и снимают такой режим в Ершовском районе, сообщил в пятницу губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 12:38
Политика
МИД отреагировал на блокировку российских интернет-ресурсов на Украине
В МИДе добавили, что блокировка российских интернет-ресурсов – «это лишь «малая доля» произвола в отношении СМИ на Украине, где журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы».
Взгляд.ру 12:14
Политика
Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
RT на русском 07:39
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
Технологии
Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy
Московский Комсомолец 11:24
Футбол
Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Гаджеты
Ноутбуки и смартфоны Honor в России доступны по акции со скидкой
Китайский бренд Honor, который принадлежит техногиганту Huawei, организовал в России майскую распродажу, в рамках которой предлагает довольно существенные скидки на ноутбук, смартфоны, наушники и другие устройства.
Актуальные Новости вчера в 10:05
Политика
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Армия и оружие
Из Италии вылетел последний борт с российскими военными
С итальянского аэродрома Виллафранка в Россию вылетел последний борт с военными специалистами и техникой, сообщается на сайте Минобороны.
Коммерсантъ 08:08
Армия и оружие
США назвали предполагаемого виновника двух терактов в Афганистане
В США виновниками атак называют запрещенное в РФ "Исламское государство", однако афганские власти подозревают в нападении талибов, что мешает переговорному процессу.
Газета.Ru 08:26
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Общество
Аксёнов еще не принял решения о работе курортной сферы Крыма
Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова сообщила, что предприятия малого бизнеса, работающие в сфере туризма, будут вынуждены закрыться до зимы, если не примут туристов до 1 июля.
Бизнес-газета 05:00
Космос
Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей
Взгляд.ру вчера в 07:52
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Общество
Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Здоровье
Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в России
Вылечившая от коронавируса жительница Бурятии вновь заразилась и была госпитализирована второй раз, пишет РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.
Live24 03:11
Здоровье
В регионе развернуто уже более 1000 «коронавирусных» коек
«Часть перепрофилировали с других направлений», — пояснил глава региона.
Новый Калининград.Ru 12:28
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Злоумышленники на фоне самоизоляции россиян придумали новый способ мошенничества для получения доступа к интернет-банкингу.
iReactor 01:26