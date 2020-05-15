Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 296

Футбол Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно Первые два места в ФНЛ заняли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

Космос Комета SWAN подошла на минимальное расстояние к Земле Комета SWAN (Лебедь), открытая астрономами в апреле 2020 года, приблизилась к Земле на минимальное расстояние в 84 млн км. Жители Южного полушария могут наблюдать ее невооруженным глазом, сообщает Space.com. 12

Общество В Саратовской области ввели карантин в одном из районов Власти Саратовской области вводят режим карантина в Самойловском районе, где в больнице выявили очаг заражения коронавирусной инфекцией, и снимают такой режим в Ершовском районе, сообщил в пятницу губернатор Валерий Радаев. 2

Политика МИД отреагировал на блокировку российских интернет-ресурсов на Украине В МИДе добавили, что блокировка российских интернет-ресурсов – «это лишь «малая доля» произвола в отношении СМИ на Украине, где журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы».

Политика Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. 28

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Политика Лавров не видит необходимости вводить выездные визы Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса. 250

Политика Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров. 14

Армия и оружие США назвали предполагаемого виновника двух терактов в Афганистане В США виновниками атак называют запрещенное в РФ "Исламское государство", однако афганские власти подозревают в нападении талибов, что мешает переговорному процессу.

Общество Аксёнов еще не принял решения о работе курортной сферы Крыма Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова сообщила, что предприятия малого бизнеса, работающие в сфере туризма, будут вынуждены закрыться до зимы, если не примут туристов до 1 июля. 14

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 2

Общество Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе» Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».

Здоровье Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в России Вылечившая от коронавируса жительница Бурятии вновь заразилась и была госпитализирована второй раз, пишет РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову. 274