с чего всё началось

Как обратил внимание ЦБ, с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни, о которых говорится в указе президента России Владимира Путина, не являются основанием для переноса, например, платежа по кредиту или займу.

ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

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Шоу-бизнес Соседов назвал дочь Валерии средней певицей В начале марта дочь певицы Валерии официально сменила имя. Теперь девушка записана в паспорте как Шена Александровна.

Политика У капитана «Теодора Рузвельта» обнаружен коронавирус Как сообщает The New York Times, у бывшего капитана авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьера обнаружен коронавирус.

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Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

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Единоборства В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Общество Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.