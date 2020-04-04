Коронавирус
Газета.RuЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
Как обратил внимание ЦБ, с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни, о которых говорится в указе президента России Владимира Путина, не являются основанием для переноса, например, платежа по кредиту или займу.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.Российская газетавчера в 12:39
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Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул
Российская газетавчера в 12:39
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Общество
В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом
Две женщины с положительным тестом на коронавирус скончались в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Общество
В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса
В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи
Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
Шоу-бизнес
Соседов назвал дочь Валерии средней певицей
В начале марта дочь певицы Валерии официально сменила имя. Теперь девушка записана в паспорте как Шена Александровна.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
По словам Никифорова пик распространения COVID-19 в России произойдет в середине следующей недели.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Политика
У капитана «Теодора Рузвельта» обнаружен коронавирус
Как сообщает The New York Times, у бывшего капитана авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьера обнаружен коронавирус.
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Общество
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае
Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Религия
У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус
«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество
Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор
Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
Здоровье
Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус
Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Единоборства
В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон
В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Экономика
Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные
В банке отметили, что объем снятия наличных рублей в первой половине недели снизился существеннее обычного, пишет ТАСС.
Наука
Определены породы маленьких собак, которых разводили в Древнем Риме
Специалисты рассказали, что жители Древнего Рима разводили определенные виды собак.