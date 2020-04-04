Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Как обратил внимание ЦБ, с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни, о которых говорится в указе президента России Владимира Путина, не являются основанием для переноса, например, платежа по кредиту или займу.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газетавчера в 12:39

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ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Газета.Ru03:43

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

РИА Новостивчера в 22:48

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Российская газетавчера в 12:39

Россиянам напомнили о небесплатных кредитных каникулах

Lenta.ruвчера в 14:04

ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

Ведомостивчера в 12:41

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

РБКвчера в 17:38

ЦБ напомнил россиянам, что кредитные каникулы не являются бесплатными

ПРАЙМвчера в 12:34
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Общество

В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом

Две женщины с положительным тестом на коронавирус скончались в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 14:38
Общество

В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса

В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
RT на русском 15:18
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Происшествия

На подконтрольной Украине части ЛНР в аварии погибли два человека

REGNUM 05:49
Экономика

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".
РИА Новости 11:57
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

РБК 13:48
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи

Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
РИА Новости 14:00
Шоу-бизнес

Соседов назвал дочь Валерии средней певицей

В начале марта дочь певицы Валерии официально сменила имя. Теперь девушка записана в паспорте как Шена Александровна.
ФАН 14:36
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

По словам Никифорова пик распространения COVID-19 в России произойдет в середине следующей недели.
News-24.ru 03 апреля в 10:12
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Политика

У капитана «Теодора Рузвельта» обнаружен коронавирус

Как сообщает The New York Times, у бывшего капитана авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьера обнаружен коронавирус.
Коммерсантъ 15:22
Общество

Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Газета.Ru 15:10
Общество

Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Lenta.ru 01:41
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае

Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.
News.ru 09:22
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК вчера в 09:51
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Стало известно содержание послания Елизаветы II к нации

Газета.Ru 09:20
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Религия

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
РБК 14:39
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 03 апреля в 05:55
Общество

Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор

Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
Взгляд.ру 14:01
Здоровье

Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Невские Новости 12:22
Единоборства

В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон

В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
News.ru 10:37
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Экономика

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные

В банке отметили, что объем снятия наличных рублей в первой половине недели снизился существеннее обычного, пишет ТАСС.
RuNews24.ru 02 апреля в 04:39
Наука

Определены породы маленьких собак, которых разводили в Древнем Риме

Специалисты рассказали, что жители Древнего Рима разводили определенные виды собак.
Anonsens 02 апреля в 14:36
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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