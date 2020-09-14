ЦБ заявил о росте обращений россиян за реструктуризацией кредитов
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«В основном рост обеспечен обращениями за реструктуризациями по собственным программам банков от лиц, чьи кредитные каникулы по закону были аннулированы из-за отсутствия подтверждений снижения дохода на 30%», — говорится в сообщении.В источнике
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