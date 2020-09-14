Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Парламентская газета
Парламентская газета

ЦБ заявил о росте обращений россиян за реструктуризацией кредитов

«В основном рост обеспечен обращениями за реструктуризациями по собственным программам банков от лиц, чьи кредитные каникулы по закону были аннулированы из-за отсутствия подтверждений снижения дохода на 30%», — говорится в сообщении.В источнике
Подробнее о событии
Народные новости

ЦБ зафиксировал повышенный спрос россиян на реструктуризацию кредитов

Народные новости04:37
REGNUM

В РФ зафиксировали рост обращений на реструктуризацию долгов граждан

REGNUM21:52
Российская газета

ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Российская газетавчера в 12:45
РБК

ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

РБКвчера в 14:47
Известия

Центробанк подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам

Известиявчера в 14:01
ИА Красная Весна

В Центробанке РФ подсчитали количество отказов в кредитных каникулах

ИА Красная Веснавчера в 15:00
ТАСС

ЦБ зафиксировал рост обращений россиян на реструктуризацию кредитов

ТАССвчера в 12:36

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию
Ведомости00:41
4K

Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair

У кого банк "Россия" скупает долги Банк "Россия", которому Utair по состоянию на апрель 2020 года должна была 10,3 млрд руб. (26,4% от двух синдицированных кредитов), весной направил десяти остальным участникам синдиката — частным и государственным банкам — предложение о покупке их долгов, рассказывает один из собеседников РБК.
РБК04:00
2

Минск и Москва обсуждают детали кредита на $1,5 млрд для Белоруссии

Белорусское руководство обсуждает с Россией условия, на которых Минску будет предоставлен кредит на сумму в полтора миллиарда долларов, рассказал заместитель главы белорусского Минфина Андрей Белковец.
Политика Сегодня03:42

Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
95

«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" опубликовало заявление, в котором попросило экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) проверить арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе по итогам матча 7-го тура РПЛ с "Рубином".
Газета.Ru05:31

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русскомвчера в 10:01
299