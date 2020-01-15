Финансы
ИзвестияЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам
Отмечается, что, по результатам мониторинга в первые десять дней января 2020 года, максимальная ставка по банковским вкладам в рублях упала до 5,93%. В третьей декаде декабря, по данным ЦБ, эта ставка находилась на отметке в 6,01%.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил в среду Центробанк.Ведомости05:19
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