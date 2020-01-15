Финансы

ИзвестияИзвестияЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам

Отмечается, что, по результатам мониторинга в первые десять дней января 2020 года, максимальная ставка по банковским вкладам в рублях упала до 5,93%. В третьей декаде декабря, по данным ЦБ, эта ставка находилась на отметке в 6,01%.
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с чего всё началось

Максимальная ставка вкладов топ-10 банков впервые упала ниже 6% годовых

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил в среду Центробанк.
Ведомости05:19

Подробнее о событии

Ставки по вкладам в крупнейших российских банках достигли исторического минимума

Дождь07:20

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Forbes07:14

Максимальная ставка по вкладам обновила минимум

Rambler News Service04:43

Максимальная ставка вкладов топ-10 банков впервые упала ниже 6% годовых

Ведомости05:19

Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в 1-й декаде января снизилась до 5,93%

Финмаркет04:53

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла исторического минимума

Коммерсантъ05:44

ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам

Известия04:42
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Политика

Путин предложил Медведеву новую должность зампредседателя Совбеза

Российский лидер Владимир Путин рассказал о намерении создать новую должность зампредседателя Совета безопасности.
Общественная служба новостей 09:07
Политика

Путин предложил свои поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не видит необходимости принимать новую Конституцию, но при этом предложил внести в нее некоторые поправки.
ЗакC.Ру 04:59
Экономика

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры.
RT на русском 05:36
Культура

Группа BTS организует международный выставочный арт-проект

Знаменитая южнокорейская поп-группа BTS выступила инициатором организатором нового международного арт-проекта «Connect, BTS».
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Шоу-бизнес

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Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
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Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
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Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 07:09
Армия и оружие

Алжирские Су-57 «дадут прикурить» Европе

Издание сообщает, что у французов нет истребителей, сравнимых с Су-57, с которыми могут конкурировать только итальянские F-35.
Утро.ru 06:29
Культура

Мэддисон о сериале «Ведьмак»: «Если бы снимали по игровой серии, было бы в тысячу раз лучше»

Блогер и стример Илья Maddyson Давыдов заявил, что создателям сериала «Ведьмак» следовало взять за основу игровую серию от CD Projekt RED.
CyberSport.ru вчера в 14:26
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Политика

Президент огласит послание Федеральному собранию

Напомним, что именно в 2018 году послание президента впервые сопровождалось инфографикой, демонстрирующей возможности новейшего вооружения РФ.
Интересная Россия 02:09
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщают, что старший сын экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова убил свою мать, находясь в невменяемом состоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:16
Технологии

Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров

Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Planet Today 06:36
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины задержали за создание ОПГ

Правоохранители задержали бывшего и.о. директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина и его заместителя Дмитрия Удовенко.
Компания вчера в 07:37
Баскетбол

ЦСКА одержал победу над «Реалом» в матче Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» в матче 19-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 60:55.
REGNUM 02:17
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Lenta.ru 06:54
Космос

Президент РАН Александр Сергеев о существовании внеземных цивилизаций

Как рассказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ известный физик, президент Российской Академии наук академик Александр Сергеев, вся Вселенная состоит из одних и тех же химических элементов – звёзды, планеты и экзопланеты.
Аргументы недели 13 января в 02:31
Автоспорт

Экипаж Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли «Дакар»

Победителем девятого этапа ралли-марафона «Дакар» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Вести Татарстан вчера в 09:16
Происшествия

Охранник детсада в Нарьян-Маре рассказал, как впустил убийцу ребенка

Следком РФ опубликовал видеозапись следственных действий с охранником детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где 31 октября 2019-го во время тихого часа был убит шестилетний мальчик.
Российская газета 05:04
Общество

Президент призвал обратить внимание на проблемы в здравоохранении

Президент Владимир Путин призвал сосредоточить внимание на первичном звене здравоохранения.
Общественное телевидение России 04:46
Здоровье

В Кизляре удвоилось число госпитализированных с кишечной инфекцией

Число жителей дагестанского города Кизляр, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, увеличилось более чем вдвое, до 69 человек, сообщает в среду региональный Минздрав.
РИА Новости 03:40
Происшествия

В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

REGNUM вчера в 18:14
Происшествия

В Петербурге неизвестные с автоматом угнали Range Rover

По предварительным данным, двое незнакомцев, угрожая предметом, который очень похож на автомат, отобрали черный Range Rover у автомобилиста.
АиФ Санкт-Петербург 08:25
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru вчера в 08:40
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
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Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:36
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