с чего всё началось

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.

Космос На сайте NASA появилась любопытная функция В честь юбилея телескопа Хаббл NASA добавила на своем сайте забавную функцию.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 55

Общество Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета. 36

Гаджеты Представлен флагманский смартфон Oppo Ace 2 Китайская компания Oppo, входящая вместе с Vivo, OnePlus и Realme в холдинг BBK, представила новый флагманский смартфон Oppo Ace 2. Его ключевыми особенностями стали скоростная зарядка и стильный дизайн.

Здоровье Ученые разработали принципы питания для россиян на самоизоляции Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян. 17

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 2K

Политика YouTube разблокировал видео обращения Путина Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google. 758

Общество Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания. 118

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 12

Экономика Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС. 46

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,2K

Политика Российские военные продезинфицировали медучреждения в Белграде Отряд российских военных специалистов за неделю работы в Сербии продезинфицировал 25 медицинских объектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 4

Энергетика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 70

Происшествия Уголовное дело экс-министра лесного комплекса Иркутской области передано в суд Следственное управление СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, обвиняемого в согласовании незаконной рубки леса в заказнике под видом санитарной с ущербом в 748 млн руб. 2

Политика Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая Американская администрация рассматривает возможность отмены с 1 мая санитарных ограничений, введенных в США в связи с распространением нового коронавируса.

Политика Итальянцам предлагают поблагодарить Россию за 200 евро Вчера итальянское издание la Repubblica сообщило, что граждане России через мессенджер WhatsApp предлагают знакомым гражданам Италии сняться в видеоролике некого российского средства массовой информации, поблагодарить в нем Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и получить за это 200 евро. 5

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 467

Общество Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 3,9K

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 313