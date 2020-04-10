Экономика
Взгляд.руЦБ заявил о спаде российской экономики по итогам 2020 года
В текущем году динамика ВВП в России будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.РИА Новости09:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+.
Экономика
В Альфа-банке спрогнозировали рост числа отзывов лицензий
Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью «Ведомостям» высказал уверенность, что по итогам нынешнего кризиса вырастет количество отзывов лицензий и санаций.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России.
Происшествия
Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане
Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Происшествия
В Саранске из-за зараженного студента закрыли на карантин общежитие
В Саранске из-за иностранного студента, зараженного COVID-19, закрыли на карантин общежитие Мордовского госуниверситета.
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлили на неделю
В документе указано, что режим самоизоляции в регионе продлят до воскресенья, 19 апреля.
Общество
ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов
По словам Аристова, ФССП предлагает на период пандемии коронавирусной инфекции — как минимум на ближайшие полгода — ввести мораторий на принудительное взыскание задолженностей с граждан и малого бизнеса.
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству "РИА Новости" предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил.
Культура
Большой театр покажет трансляции «Бориса Годунова» и «Щелкунчика»
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Здоровье
В Саратовской области растет количество пациентов с пневмонией
В Саратовской области регистрируется увеличение количества пациентов с пневмонией.
Происшествия
Житель Тульской области застрелил егеря
Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из жителей Тульской области застрелил из ружья егеря в поселке Кондратово Белевского района, а при задержании покончил с собой.
Здоровье
Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе
Есть предположение, что люди умирают из-за того, что ослабленные коронавирусом легкие не способны выдержать напора, с которым аппараты ИВЛ нагнетают воздух.
Общество
В Крыму ввели «московские» штрафы за нарушение самоизоляции
Государственный Совет Крыма одобрил введение штрафов за нарушение правил самоизоляции во время режима повышенной готовности.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля
Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 19 апреля включительно.
Здоровье
У 170 врачей и пациентов больницы в Уфе подозревают коронавирус
Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов РКБ в Уфе, которая закрыта на карантин с 6 апреля.
Общество
В Татарстане утвердили список болезней для обязательной самоизоляции
В Татарстане утвердили список болезней, которые требуют строгой самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.