Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

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В текущем году динамика ВВП в России будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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