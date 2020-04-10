Экономика

Взгляд.руВзгляд.руЦБ заявил о спаде российской экономики по итогам 2020 года

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В текущем году динамика ВВП в России будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Набиуллина сообщила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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