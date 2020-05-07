Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ заявил об активизации мошенников, предлагающих доступные кредиты

Экономический кризис в России привел к активизации мошенников, которые пользуются удобных случаем, чтобы обмануть клиентов, заявил РБК директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
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с чего всё началось
Нелегальные форекс-дилеры на самом деле никаких финансовых услуг не оказывают, а просто вовлекают в игру на деньги, отметил в видеообращении
 директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Российская газетавчера в 05:02

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ЦБ: мошенники используют пандемию и неопределенность на рынках для обмана граждан

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ПРАЙМвчера в 03:36
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Общество

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REGNUM 06 мая в 00:56
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РИА Новости вчера в 22:04
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Происшествия

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В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
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Общество

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RT на русском вчера в 09:14
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Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Авто

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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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REGNUM вчера в 04:15
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Общество

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Газета.Ru вчера в 14:38
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
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Общество

Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Энергетика

Саудовская Аравия повышает нефтяные цены

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco наконец опубликовала экспортные цены на июнь.
Вести.Ru вчера в 07:38
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Экономика

РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

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Коммерсантъ 00:57
Общество

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Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Политика

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«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

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Общество

Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер

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RT на русском вчера в 09:28
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Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Источник РБК сообщил, что бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые погибли 24 июля 1994 года.
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Общество

Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников

Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
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