с чего всё началось

Экономический кризис в России привел к активизации мошенников, которые пользуются удобных случаем, чтобы обмануть клиентов, заявил РБК директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Политика Путин заявил о необходимости поддерживать шахтеров Президент России Владимир Путин на совещании по развитию транспортной сферы призвал оказать поддержку горнякам, особенно в Кузбассе. 10

Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 5,8K

Общество SCMP: Китай может продать часть госдолга США Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post. 181

Авто Преемник Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50 Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую». 5

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1,1K

Энергетика Саудовская Аравия повышает нефтяные цены Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco наконец опубликовала экспортные цены на июнь. 5

Экономика РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК.

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 42

Общество Что случилось за день. Главные новости РБК Источник РБК сообщил, что бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые погибли 24 июля 1994 года.

Общество Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона. 28

Политика Трамп рассказал о переговорах с Россией по контролю над вооружениями Напомним, господин Трамп обсуждал вопрос контроля над вооружениями в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Космос Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли. 7

Общество Российские дипломаты украсили здание в Нью-Йорке цифрами 75 Здание жилого комплекса постпредства России при ООН в Нью-Йорке в преддверии Дня Победы украсили огромными цифрами 75.

Происшествия В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве. 42