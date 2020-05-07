Экономика
Московский КомсомолецЦБ заявил об активизации мошенников, предлагающих доступные кредиты
Экономический кризис в России привел к активизации мошенников, которые пользуются удобных случаем, чтобы обмануть клиентов, заявил РБК директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
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с чего всё началось
Нелегальные форекс-дилеры на самом деле никаких финансовых услуг не оказывают, а просто вовлекают в игру на деньги, отметил в видеообращении директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.Российская газетавчера в 05:02
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ЦБ: мошенники используют пандемию и неопределенность на рынках для обмана граждан
Банки.рувчера в 03:48
Центробанк предупредил граждан об активности мошенников, предлагающих кредит и выгодные вклады
Агентство Москвавчера в 03:47
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Газета.Ru вчера в 22:39
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Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
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Экономика
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Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
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Общество
Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
Энергетика
Саудовская Аравия повышает нефтяные цены
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco наконец опубликовала экспортные цены на июнь.
Вести.Ru вчера в 07:38
Экономика
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Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК.
Коммерсантъ 00:57
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
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Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Общество
Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер
С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений.
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Что случилось за день. Главные новости РБК
Источник РБК сообщил, что бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые погибли 24 июля 1994 года.
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Общество
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Политика
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Напомним, господин Трамп обсуждал вопрос контроля над вооружениями в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
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Космос
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Хоккей
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Известия вчера в 23:54
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Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве.
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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37