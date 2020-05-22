Финансы

Российская газетаРоссийская газетаЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

Эффект от ослабления курса рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
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Набиуллина: ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.
ТАСС06:41

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ЦБ: Ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля, исчерпано

Фонтанка.Ру07:27

Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился

Газета.Ru06:24

ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

Российская газета07:15

Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано

Коммерсантъ06:59

Набиуллина: ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

ТАСС06:41

Набиуллина заявила об остановке связанного с ослаблением рубля роста цен

Известия07:17

Набиуллина: Ускорение роста цен в РФ из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

Эхо Москвы06:23
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Политика

В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу

США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости 14:58
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Общество

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Вести.Ru 01:29
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Здоровье

Московские больницы окажут плановую помощь по временному стандарту

Как пояснили в пресс-службе мэра, москвичи, получившие направление на госпитализацию до введения ограничений, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов.
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Политика

В Крыму призывают ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова.
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Происшествия

Власти Пакистана назвали возможную причину авиакатастрофы в Карачи

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РИА Новости 09:27
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Политика

Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
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Здоровье

Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, 327 тысяч умерли.
РИА Новости 09:36
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Наука

Фитнес помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера

Ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса выяснили, что физическая активность, а, тем более, регулярные физические упражнения помогают противостоять болезни Альцгеймера.
RuNews24.ru 03:01
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Общество

В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что с 23 мая в регионе отменяются электронные пропуска.
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Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
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Общество

Доктор Мясников объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Мясников отметил, что низкая смертность от COVID-19 фиксируется не только в России, но и в целом в странах бывшего СССР.
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Общество

Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ

«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
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Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве

"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
РИА Новости 13:48
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Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
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Общество

В Рособрнадзоре назвали даты проведения ЕГЭ по всем предметам

В Рособрнадзоре анонсировали даты проведения ЕГЭ по всем предметам.
Реальное время вчера в 10:47
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Космос

На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид

Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 03:16
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Происшествия

В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия 13:29
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Армия и оружие

Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска

Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".
Российская газета 05:14
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики.
Газета.Ru 09:45
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Общество

Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками

Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
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В Ростовской области откроют непродовольственные магазины

Ростов-на-Дону, 22 мая 2020, 20:36 — REGNUM В Ростовской области с 25 мая откроют магазины непродовольственных товаров.
REGNUM 13:36
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Политика

Особое мнение: Николай Сванидзе

Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
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Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube

Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
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Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику

Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений

В ООС рассказали о нарушении договоренностей на Донбассе "оккупантами". Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений.
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Макфол заявил о смене антироссийских настроений в США на антикитайские

В США антикитайские настроения стали не менее сильны, чем антироссийские, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший американский посол в России Майкл Макфол.
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Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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