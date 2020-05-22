"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.

с чего всё началось

Эффект от ослабления курса рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

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