Финансы
Российская газетаЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию
Эффект от ослабления курса рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
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"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.ТАСС06:41
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