Финансы
Российская газетаЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию
Эффект от ослабления курса рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
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"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.ТАСС06:38
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Нарушителей самоизоляции в Подмосковье накажут работой в больницах
К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов, - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Романа Каратаева.
Ридус 08:10
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В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета
В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета. Данные опубликованы управлением здравоохранения страны.
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