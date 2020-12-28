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ЦБ заявил об «очищающем эффекте» кризиса в отношении компаний

Рост числа ликвидаций компаний в условиях пандемии мог спровоцировать реализацию в экономике очищающего эффекта кризиса, когда с рынка уходят проблемные предприятия и появляется новая рабочая сила, следует из аналитической записки Банка России «Кто выходит с рынка в период кризиса».В источнике
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С чего всё началось
Ликвидация компаний в России в период пандемии связана не только с рисками для дальнейшего роста, но и с положительным эффектом для него в средне- и долгосрочной перспективе, говорится
 в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Центробанка под названием «Кто выходит с рынка в период кризиса».
Forbes23:05
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ЦБ отмечает очищающий эффект кризиса - с рынка ушли наименее производительные компании

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Аналитики ЦБ увидели признаки «очищающего эффекта» пандемического кризиса

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Российская газета

Банкиры увидели «очищающий эффект» в кризисе из-за COVID-19

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В ЦБ рассказали об «очищающем эффекте» кризиса во время пандемии

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В ЦБ рассказали об «очищающем эффекте» кризиса во время пандемии

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Авиакомпании России за 11 месяцев сократили перевозки почти в два раза

Москва, 28 декабря 2020, 11:02 — REGNUM За январь-ноябрь 2020 года авиакомпании России сократили перевозки до 64,14 млн пассажиров, что почти в два раза меньше, чем в 2019 году — на 46,2%, сообщили в пресс-службе Росавиации.
REGNUM03:02