Рост числа ликвидаций компаний в условиях пандемии мог спровоцировать реализацию в экономике очищающего эффекта кризиса, когда с рынка уходят проблемные предприятия и появляется новая рабочая сила, следует из аналитической записки Банка России «Кто выходит с рынка в период кризиса».

С чего всё началось Ликвидация компаний в России в период пандемии связана не только с рисками для дальнейшего роста, но и с положительным эффектом для него в средне- и долгосрочной перспективе, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Центробанка под названием «Кто выходит с рынка в период кризиса». Forbes 23:05