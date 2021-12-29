Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г. Для достижения этой цели регулятор стал повышать ключевую ставку, которая сейчас составляет 8,5% при нейтральном уровне в 5-6%.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) заявил, что создателем биткоина является математик, ещё в 1998 году представивший алгоритм «bit gold», на основе которого могла быть создана децентрализованная цифровая валюта.
По версии следствия, с декабря 2011-го по март 2013 года парламентарий, являющийся руководителем фирмы, вместе с заместителем директора коммерческой организации предоставили в банк фиктивные документы, на основании которых они получили кредит в 230 миллионов рублей.
"Следователем следственного отдела по Дмитрову по факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Врадий.