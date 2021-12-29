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ЦБ заявил об отсутствии дискриминации в отношении непривитых заемщиков

Банк России не получал жалоб по теме дискриминации непривитых заемщиков, в существующем регулировании также нет положений о вакцинации, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
РИА Новости
В Центробанке опровергли сообщения о том, что для заемщиков, которые не сделали прививку от коронавируса, кредиты будут стоить дороже.
Коммерсантъ
В регуляторе подчеркнули, что сейчас обсуждается проект нормативного акта, который устанавливает требования к кредитным страховкам.
РБК
Издание заявило, что сейчас страховые компании проводят андеррайтинг заемщиков, в том числе медицинский, и игнорировать риски, связанные с пандемией, представители отрасли не могут.
Ведомости

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ЦБ заявил об отсутствии дискриминации в отношении непривитых заемщиков
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