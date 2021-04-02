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Известия

ЦБ заявил об ожидании до 1 июня предложений по регулированию экосистем

Банк России планирует обсудить эти и другие вопросы, представленные в докладе, с бизнес-сообществом, экспертами и «всеми заинтересованными сторонами» до 1 июня.В источнике
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«Идеальная картина»: как ЦБ хочет регулировать экосистемы и как на это реагируют компании, которые их строят

Forbes11:37

Центробанк предостерег экосистемы от внедрения собственных валют

ПРАЙМ10:14

ЦБ допустил создание государственных экосистем

Интерфакс07:34

ЦБ до 1 июня ждет предложений по минимизации рисков развития экосистем

ТАСС07:10

Банк России предложил защитить права клиентов экосистем

Российская газета06:47

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail.ru

РБК06:00

ЦБ займется тюнингом экосистем

Коммерсантъ07:22

ЦБ отметил убыточность сервисов экосистемы Сбербанка

Frank Media06:13
Интересное

Голикова допустила рост числа заболевших COVID-19 в ближайшие два месяца

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, но из-за наступления традиционного периода сезонных заболеваний в апреле—мае число заразившихся может вырасти, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».
РБК12:53

Байден в беседе с Зеленским заявил о желании посетить Украину

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским изъявил желание посетить Украину, рассказал в пятницу, 2 апреля, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
Известия12:25