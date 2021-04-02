Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, но из-за наступления традиционного периода сезонных заболеваний в апреле—мае число заразившихся может вырасти, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».
Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским изъявил желание посетить Украину, рассказал в пятницу, 2 апреля, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.