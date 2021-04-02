Госдума может рассмотреть предложения кабмина по регулированию экосистем в 2022 году
Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в России уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году, сообщил журналистам первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.В источнике
Мы считаем, тема новая и сложная, поэтому ограничивать публичную дискуссию по времени нельзя. Общественные обсуждения будут продолжаться. Летом мы выпустим второй доклад о рисках финансовых организаций. Мы рассчитываем, что правительство выйдет с законодательной инициативой к весне 2022 года.Finam.Ru