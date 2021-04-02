Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в России уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году, сообщил журналистам первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.

Видео Фото Интересное видео Дума ТВ ФАН Дума ТВ Дума ТВ Городовой Вести.Ru Дума ТВ Комсомольская правда Piter.tv Центральная Служба Новостей Дума ТВ Piter.tv Piter.tv Мой Брянск Life.ru Городовой МИР 24 Дума ТВ

Сергей Швецов футболист Мы считаем, тема новая и сложная, поэтому ограничивать публичную дискуссию по времени нельзя. Общественные обсуждения будут продолжаться. Летом мы выпустим второй доклад о рисках финансовых организаций. Мы рассчитываем, что правительство выйдет с законодательной инициативой к весне 2022 года. Finam.Ru