Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС

Госдума может рассмотреть предложения кабмина по регулированию экосистем в 2022 году

Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в России уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году, сообщил журналистам первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.В источнике
Сергей Швецовфутболист
Мы считаем, тема новая и сложная, поэтому ограничивать публичную дискуссию по времени нельзя. Общественные обсуждения будут продолжаться. Летом мы выпустим второй доклад о рисках финансовых организаций. Мы рассчитываем, что правительство выйдет с законодательной инициативой к весне 2022 года.Finam.Ru

Подробнее о событии

ЦБ до 1 июня ждет предложений по минимизации рисков развития экосистем

ТАСС07:10

Власти РФ подготовят законопроект о регулировании экосистем к весне 2022 года

Finam.Ru07:02

Банк России предложил защитить права клиентов экосистем

Российская газета06:47

Швецов: в рамках регулирования экосистем перераспределение полномочий между ведомствами не планируется

Финмаркет06:34

ЦБ займется тюнингом экосистем

Коммерсантъ07:22

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail.ru

РБК06:00

ЦБ допустил создание государственных экосистем

Интерфакс07:34

ЦБ отметил убыточность сервисов экосистемы Сбербанка

Frank Media06:13
Интересное

В Сочи начали останавливать продажи жилья

Застройщики начали останавливать продажи недвижимости в Сочи из-за растущего покупательского спроса, говорится в сообщении консалтинговой компании Golden Brown Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru05:10

ФСБ задержала в Барнауле планировавшего подорвать мечеть мужчину

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле сторонника украинской националистической организации, который планировал по заданию куратора с Украины преступные акции, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
РБК08:26