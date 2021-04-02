ЦБ заявил об ожидании до 1 июня предложений по регулированию экосистем
Первый зампред регулятора Сергей Швецов сообщил журналистам, что Центробанк рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в России в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году.В источнике
Мы считаем, что тема новая, тема очень сложная, поэтому ограничивать публичную дискуссию несколькими месяцами точно нельзя. Мы предполагаем, что где-то до середины лета общественные обсуждения будут продолжаться.Парламентская газета