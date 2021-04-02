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Известия

ЦБ заявил об ожидании до 1 июня предложений по регулированию экосистем

Первый зампред регулятора Сергей Швецов сообщил журналистам, что Центробанк рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в России в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году.В источнике
Сергей Швецовфутболист
Мы считаем, что тема новая, тема очень сложная, поэтому ограничивать публичную дискуссию несколькими месяцами точно нельзя. Мы предполагаем, что где-то до середины лета общественные обсуждения будут продолжаться.Парламентская газета

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ЦБ допустил создание государственных экосистем

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