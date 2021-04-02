Компания Tesla в январе-марте 2021 года продала 184 800 электромобилей

Компания Tesla в январе-марте 2021 года продала 184 800 электромобилей, из которых немалую долю заняли бюджетные модели типа Model 3 и Model Y. Эти компактные автомобили были проданы в количестве 180 338 штук, тогда как на флагманские Model S и Model X пришлось всего 2 020 экземпляров.