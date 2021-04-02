Серебряный призер чемпионата России по биатлону Наталья Ушкина перейдёт в сборную Румынии

"Переход в сборную Румынии состоится", - сказал сегодня Ушкина и уточнила, что недавно она получила румынское гражданство.В России сейчас она принимает участие в соревнованиях, так как половину сезона ее содержала Мордовия.