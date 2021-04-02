Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о судьбе торта, подаренного ей чемпионом в мужском одиночном катании Нэйтаном Ченом после её показательного выступления на чемпионате мира в Стокгольме.
"Переход в сборную Румынии состоится", - сказал сегодня Ушкина и уточнила, что недавно она получила румынское гражданство.В России сейчас она принимает участие в соревнованиях, так как половину сезона ее содержала Мордовия.
Реалити-шоу «Дом-2», выходившее с 2004 по 2020 год на телеканале ТНТ, будет перезапущено на канале «Ю» (входит в группу ЮТВ Ивана Таврина), сообщил представитель «Ю». Первая трансляция после смены вещателя запланирована на 19 апреля.