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Известия

ЦБ заявил об ожидании до 1 июня предложений по регулированию экосистем

Банк России планирует обсудить эти и другие вопросы, представленные в докладе, с бизнес-сообществом, экспертами и «всеми заинтересованными сторонами» до 1 июня.В источнике
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ЦБ до 1 июня ждет предложений по минимизации рисков развития экосистем

ТАСС07:10

Центробанк предостерег экосистемы от внедрения собственных валют

ПРАЙМ10:14

ЦБ займется тюнингом экосистем

Коммерсантъ07:22

«Идеальная картина»: как ЦБ хочет регулировать экосистемы и как на это реагируют компании, которые их строят

Forbes11:37

Банк России предложил защитить права клиентов экосистем

Российская газета06:47

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail.ru

РБК06:00

ЦБ допустил создание государственных экосистем

Интерфакс07:34

ЦБ отметил убыточность сервисов экосистемы Сбербанка

Frank Media06:13
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RT на русском11:34
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Серебряный призер чемпионата России по биатлону Наталья Ушкина перейдёт в сборную Румынии

"Переход в сборную Румынии состоится", - сказал сегодня Ушкина и уточнила, что недавно она получила румынское гражданство.В России сейчас она принимает участие в соревнованиях, так как половину сезона ее содержала Мордовия.
Аргументы недели31 марта в 07:11

«Дом-2» будет перезапущен на канале «Ю»

Реалити-шоу «Дом-2», выходившее с 2004 по 2020 год на телеканале ТНТ, будет перезапущено на канале «Ю» (входит в группу ЮТВ Ивана Таврина), сообщил представитель «Ю». Первая трансляция после смены вещателя запланирована на 19 апреля.
Коммерсантъ05:31