Ведомство предложило проводить все операции с криптовалютами через российские банки, которые должны устанавливать личность держателей криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор на поставки газа из РФ в Сербию, сообщает администрация сербского лидера.
Замглавы МИД Александр Грушко выразил надежду, что здравомыслие не позволит ЕС «играть с огнем», и Европа не будет устраивать экономическую и политическую блокаду анклава России — Калининградской области, сообщает ТАСС.