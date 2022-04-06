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ЦБ заявил об угрозе замещения рубля при распространении криптовалют

Использование криптовалюты в качестве средства платежа представляется неизбежным при массовой покупке криптовалют.
РБК
«Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации», — отмечает Юдаева.
Пятый канал
Пакет предложений по регулированию криптовалюты был составлен Горелкиным по итогам мартовского круглого стола.
РБК
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
РИА Новости

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В ЦБ заявили о риске замещения рубля в случае массового распространения криптовалют
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Центробанк заявил об угрозе замещения рубля в случае массового распространения криптовалют
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