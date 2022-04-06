«Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации», — отмечает Юдаева.
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
Замглавы МИД Александр Грушко выразил надежду, что здравомыслие не позволит ЕС «играть с огнем», и Европа не будет устраивать экономическую и политическую блокаду анклава России — Калининградской области, сообщает ТАСС.