Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством, следует из ответа представителя ЦБ на запрос РБК. Он напомнил, что антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя.
25 сентября на российские экраны выйдет фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», в котором один из героев сбегает из небольшого североосетинского шахтерского городка Мизур в ближайший крупный город, Ростов-на-Дону, на заработки.
Следствие ужесточило обвинение заместителю председателя признанной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Нариману Джелялову, которого обвиняют в диверсии на газопроводе в Крыму.
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2" шансы на скорый запуск газопровода невысокие.
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ обвинила власти РФ в стремлении путем "политического давления" быстрее получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку 2".