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ЦБ заявил о необходимости усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

Центробанк считает необходимым усилить контроль за внесением наличных на карты через банкоматы для борьбы с мошенничеством, сообщили РБК в ЦБ.
Ведомости
В ЦБ отметили, что «антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы».
Forbes
Банки вернули только 7,4% украденных средств.
ПРАЙМ
Для хищения денег злоумышленники в основном использовали обманные методы — телефонные звонки или создание поддельных интернет-ресурсов.
РБК

С чего всё началось

ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством, следует из ответа представителя ЦБ на запрос РБК. Он напомнил, что антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя.
РБКвчера в 17:00

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Контроль за переводами через банкоматы, дефицит чипсов. Главное за ночь
РБКвчера в 02:00
ЦБ выступил за дополнительные проверки внесения наличных в банкоматах
Коммерсантъвчера в 22:37
ЦБ хочет усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
URA.Ruвчера в 18:53
Центробанк предложил усилить контроль за пополнением карт через банкоматы
Эхо Москвывчера в 20:07
РБК: Центробанк хочет усилить контроль за пополнением карт в банкоматах из-за мошенников
Lenta.ruвчера в 19:32
ЦБ выступил за усиление контроля над пополнением карт через банкоматы для борьбы с мошенничеством
ПРАЙМвчера в 20:26
ЦБ: нужны дополнительные проверки при внесении наличных в банкоматах
РИА Новостивчера в 18:07

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