Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством, следует из ответа представителя ЦБ на запрос РБК. Он напомнил, что антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя.
Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный звонок Джо Байдена, желавшего сделать свой первый звонок в качестве президента США именно ей, сообщает газета Wall Street Journal.
Согласно новой статье «Выявление первого случая эпидемии Covid-19 с вероятностной точки зрения» в онлайн-сервисе ChinaXiv, жители США, Испании, Франции, Италии, Бразилии и других стран могли быть заражены вирусом до выявления вспышки в Китае в конце декабря 2019.
Исследователи из России и США сделали неожиданный вывод об аномальных конформационных состояниях ДНК-молекул на поверхности заряженных мономолекулярных пленок, которые фундаментально отличаются от периодической конформации двойной спирали ДНК в растворах.