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ЦБ заявил о необходимости усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

Центробанк считает необходимым усилить контроль за внесением наличных на карты через банкоматы для борьбы с мошенничеством, сообщили РБК в ЦБ.
Ведомости
В ЦБ отметили, что «антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы».
Forbes
В интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что банки возвращают мало похищенных средств, так как мошенники быстро выводят полученные деньги.
РБК
По данным Банка России, кражи с банковских счетов во втором квартале 2021 года составили более 3 млрд рублей, при этом банки вернули только 7,4% украденных средств.
ТАСС

С чего всё началось

ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством, следует из ответа представителя ЦБ на запрос РБК. Он напомнил, что антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя.
РБКвчера в 17:00

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