Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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