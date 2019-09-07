Недвижимость
РИА НовостиЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%
Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Происшествия
Российский турист утонул во Вьетнаме
Российский турист утонул на вьетнамском курорте Муйне (провинция Биньтхуан).
Известия 01:46
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Политика
Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово», сообщил адвокат
Адвокат Сергей Бадамшин подтвердил, что украинских моряков вывезли из московского СИЗО "Лефортово", передает ТАСС.
Газета.Ru 02:38
Политика
Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
РИА Новости 02:54
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Теннис
US Open. Медведев и Надаль вышли в финал
В пятницу на US Open Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и первым из русских игроков после Марата Сафина вышел в финал «Шлема».
Sports.ru вчера в 11:23
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня вчера в 07:51
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Политика
Украинцы потребовали проверить IQ Зеленского
На официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ.
News.ru вчера в 15:46
Общество
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru вчера в 01:17
Общество
Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им. Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей.
Национальная служба новостей вчера в 06:08
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Наука
ИИ применили для повышения эффективности добычи нефти
Исследователи из Казанского федерального университета применили методы машинного обучения к решению задач по поиску неисправностей в интегральных схемах, предназначенных для регулирования деятельности нефтедобывающего производства.
Индикатор вчера в 14:49
Хоккей
Овечкин: «Было бы круто забить 700 голов и попасть в историю»
Забив 50 голов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделит 7-е место в истории НХЛ (708 голов) с Майком Гартнером и по пути обойдет Люка Робитайла (668), Теему Селянне (684), Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).
Sport24.ru 02:41
Футбол
Черышев показал фото из раздевалки после победы над Шотландией
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев опубликовал фото из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в гостевом матче пятого тура квалификационного отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 01:24
Театры
В Вахтанговском театре открылась выставка о спектакле «Пристань»
В Москве в Театре имени Вахтангова открылась посвященная спектаклю «Пристань» выставка.
Культуромания вчера в 10:04
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Политика
Иран принял решение скапливать отработанный уран
Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Музыка
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок.
КП - Волгоград вчера в 08:35
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Экономика
Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.
Будущее России. Национальные проекты 02:37