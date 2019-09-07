Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

Политика Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.

Политика Зеленский поговорил с Путиным по телефону Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.

Шоу-бизнес Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья в ближайшее время.

Политика Кто вернулся из России на Украину Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».

Религия Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Политика Шеремет предложил обменяться с Украиной судами Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением в качестве жеста доброй воли вернуть Украине три военных корабля, задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Политика Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.

Политика Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.

Футбол Сборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020 Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Единоборства UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Политика Глава Бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Общество В субботу в Сочи выпал первый снег Старожилы утверждаю, что первый снег в этом месте столь рано выпадал последний раз около 30 лет назад.

Фигурное катание Алина Загитова подарила радость: фанаты потренировались с кумиром Олимпийская чемпионка Алина Загитова в парке Горького в Москве провела открытую тренировку.

Политика Американский политолог заявил, что США утрачивают статус сверхдержавы Профессор Азим Ибрагим выразил мнение, что после прихода к власти Дональда Трампа страна начали активно терять свои имперские амбиции.

Политика Додон договорился с Путиным о скидке на газ Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Кино Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».

Авто ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений Уже 1972 году появилось новое поколение под маркировкой ГАЗ-24-02, данные автомобиль выпускался в версии с трёхрядным кузовом универсал в «гражданской» версии.

Футбол Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию В отборочном матче Евро-2020 сборная Англии разгромила команду Болгарии со счетом 4:0. Хет-трик сделал форвард англичан Харри Кейн, который два раза реализовал пенальти.

Технологии Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.