Недвижимость
РИА НовостиЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%
Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика
Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
Космос
Робота Федора включили перед отправкой с МКС на Землю
РБК 05 сентября в 13:35
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Политика
Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.
Экономика сегодня 13:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья в ближайшее время.
Lenta.ru 00:42
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Наука
Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Evo-rus.com вчера в 14:33
Футбол
Федор Кудряшов: Мы порадовались, что Кокорина и Мамаева выпустили
Советский спорт 09:08
Политика
Шеремет предложил обменяться с Украиной судами
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением в качестве жеста доброй воли вернуть Украине три военных корабля, задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Вести.Ru 13:50
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Футбол
Сборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020
Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:56
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Политика
Глава Бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Общество
В субботу в Сочи выпал первый снег
Старожилы утверждаю, что первый снег в этом месте столь рано выпадал последний раз около 30 лет назад.
Югополис 14:07
Фигурное катание
Алина Загитова подарила радость: фанаты потренировались с кумиром
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в парке Горького в Москве провела открытую тренировку.
LoginCasino.com вчера в 09:44
Политика
Американский политолог заявил, что США утрачивают статус сверхдержавы
Профессор Азим Ибрагим выразил мнение, что после прихода к власти Дональда Трампа страна начали активно терять свои имперские амбиции.
iReactor 01:01
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Кино
Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах
Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».
Культуромания 10:05
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Авто
ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений
Уже 1972 году появилось новое поколение под маркировкой ГАЗ-24-02, данные автомобиль выпускался в версии с трёхрядным кузовом универсал в «гражданской» версии.
Тарантас Ньюс 06:29
Футбол
Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию
В отборочном матче Евро-2020 сборная Англии разгромила команду Болгарии со счетом 4:0. Хет-трик сделал форвард англичан Харри Кейн, который два раза реализовал пенальти.
Спорт-Экспресс 13:48
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU 12:06
Армия и оружие
В США провели пуск баллистических ракет Trident II
В пятницу, 6 сентября стратегическое командование ВС США заявило о проведении четырех плановых испытательных пусках баллистических ракет Trident II морского базирования.
Военное дело 01:31
Политика
Голландия требует от России выдачи Владимира Цемаха в рамках дела о сбитом «Боинге»
Цемах только что прибыл в Россию из Украины вместе с другими обмененными лицами, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик: Европа".
ИА REX 07:00