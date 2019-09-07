Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

РИА Новостивчера в 08:39

Банк России предсказал 20%-ный рост ипотечного кредитования

РБКвчера в 09:38

В ЦБ объяснили снижение темпов роста ипотеки

Банки.рувчера в 09:29

Банк России ждет роста ипотеки в 2020 году на уровне 20%

Дума ТВвчера в 10:20

Центробанк России в 2020 году ожидает роста ипотеки

RuNews24.ru03:53

Центральный Банк ожидает роста ипотеки

Мой Брянск07:28

Средневзвешенная ставка по ипотеке в Приморье за год выросла до 10,25%

Prim.News02:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Политика

Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными

Lenta.ru 07:37
Хоккей

Овечкин: Кузнецов совершил ошибку и осознал это

После ошибок хочется мгновенной реабилитации, поэтому Кузнецов будет лучше.
Вести.Ru 06:45
Политика

Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста

Интерфакс 08:02
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Политика

Россия и Украина обменялись осужденными и задержанными

Историческая акция по обмену россиян и граждан Украины состоялась сегодня утром.
Вестник Кавказа 06:49
Происшествия

Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком

REGNUM вчера в 03:17
Экономика

Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Технологии

X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»

Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Футбол

Суд выпустил на свободу Мамаева и Кокорина

Кокорин и Мамаев находились в колонии общего режима. где В колонии им разрешали заниматься спортом, играть в футбол и даже дали положительную характеристику, которая повлияла на УДО.
ИА 1-Line вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика

Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами

Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Гаджеты

Qualcomm представит процессоры Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G

Чипы 7 Series обещают представить до конца года, и они будет доступны для всех производителей смартфонов, а в 2020 году с 5G появятся и Snapdragon 6 Series.
Astera 07:52
Политика

Прилетевший в Москву Вышинский рассказал о самочувствии

Известия 07:16
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM вчера в 14:34
Политика

Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных

Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Происшествия

Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Космос

7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом

Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 16:23
Экономика

Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет

В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Происшествия

Турист из России утонул во Вьетнаме

REGNUM 02:32
Культура

В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому

Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика

Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией

Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Политика

Россия и Украина провели обмен. Главное

РБК 07:43
Авто

Назван топ-5 новинок автосалона во Франкфурте

В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru 03:18
Культура

Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину

Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
ТАСС 03:05
Единоборства

Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Здоровье

В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов

REGNUM 01:27
Политика

В Германии оценили последствия от ответных российских санкций

Санкции в отношении Москвы не сильно сказываются на экономике ФРГ, сказал Моринг.
РИА Новости вчера в 21:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное