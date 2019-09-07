Недвижимость
РИА НовостиЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%
Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Хоккей
Овечкин: Кузнецов совершил ошибку и осознал это
После ошибок хочется мгновенной реабилитации, поэтому Кузнецов будет лучше.
Вести.Ru 06:45
Политика
Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста
Интерфакс 08:02
Происшествия
Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки
В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Политика
Россия и Украина обменялись осужденными и задержанными
Историческая акция по обмену россиян и граждан Украины состоялась сегодня утром.
Вестник Кавказа 06:49
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
REGNUM вчера в 03:17
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Футбол
Суд выпустил на свободу Мамаева и Кокорина
Кокорин и Мамаев находились в колонии общего режима. где В колонии им разрешали заниматься спортом, играть в футбол и даже дали положительную характеристику, которая повлияла на УДО.
ИА 1-Line вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Гаджеты
Qualcomm представит процессоры Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G
Чипы 7 Series обещают представить до конца года, и они будет доступны для всех производителей смартфонов, а в 2020 году с 5G появятся и Snapdragon 6 Series.
Astera 07:52
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Космос
7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 16:23
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Авто
Назван топ-5 новинок автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru 03:18
Культура
Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину
Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
ТАСС 03:05
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Политика
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Санкции в отношении Москвы не сильно сказываются на экономике ФРГ, сказал Моринг.
РИА Новости вчера в 21:54