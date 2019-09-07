Недвижимость
РИА НовостиЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%
Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Футбол
Кокорин может подписать контракт с клубом, находясь в тюрьме
Александр Кокорин может подписать трудовой договор с «Зенитом» или любым другим клубом РПЛ, находясь в тюрьме.
Телеканал 360° вчера в 18:16
Происшествия
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.
RT на русском 01:02
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Политика
Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Общество
Мэр Днепра открыл мост, из-за которого устроил пари с Зеленским
Известно, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым, по условиям которого глава города должен был завершить ремонт моста до 14 сентября или идти в отставку.
Газета.Ru 03:59
Общество
Подлодку «Великий Новгород» отправят на дополнительный ремонт
Плановый ремонт «Великого Новгорода» завершен в конце августа.
Известия 02:21
Хоккей
Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
LiveSport.ru вчера в 14:51
Происшествия
Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря в закрытой зоне бесследно исчезла германская подводная лаборатория Boknis Eck.
REGNUM 03:30
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Политика
США отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Известия вчера в 17:25
Здоровье
Испания намерена запретить иглоукалывание и гомеопатию
Испания планирует запретить альтернативную медицину в стране, в том числе иглоукалывание и гомеопатию из-за их вреда здоровью.
Газета.Ru 03:01
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна
REGNUM 05 сентября в 03:46
Футбол
Сборная России по футболу на выезде обыграла Шотландию
Сборная России по футболу победила команду Шотландии со счетом 2:1 в рамках выездного матча отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.
Известия вчера в 17:16
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Наука
Американские ученые приблизились к созданию суперкомпьютера
Волга-Медиа 04 сентября в 23:13
Наука
Рыба в Енисее стала менее радиоактивной
Техногенных радионуклидов в рыбе Енисея после остановки ядерных реакторов Горно-химического комбината стало меньше, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ).
Интерфакс вчера в 02:35
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Политика
Кого обменяют Россия и Украина: Полный список
В распоряжении "Комсомольской правды" появился полный список тех, кого планировалось обменять между Россией и Украиной.
Царьград 03:58
Теннис
Медведев прокомментировал выход в финал US Open
RT на русском вчера в 19:17
Музыка
Экс-солистка t.A.T.u развелась с мужем-музыкантом
Бывшая солистка известной российской группы t.A.T.u Лена Катина развелась со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.
ТК Звезда 03:39
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19