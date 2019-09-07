Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

Политика Опубликован список выданных Россией украинских заключенных Обнародован полный список заключенных, которых Россия передала Украине в рамках двустороннего обмена.

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