Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

РИА Новостивчера в 08:39

Банк России предсказал 20%-ный рост ипотечного кредитования

РБКвчера в 09:38

В ЦБ объяснили снижение темпов роста ипотеки

Банки.рувчера в 09:29

Банк России ждет роста ипотеки в 2020 году на уровне 20%

Дума ТВвчера в 10:20

Объем рынка ипотеки увеличится, прогнозирует глава Банка России

Красная весна09:35

Центробанк России в 2020 году ожидает роста ипотеки

RuNews24.ru03:53

ЦБ прогнозирует рост ипотеки в следующем году на уровне 20%

ГЛАС.RU08:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 09:49, Вашингтон
Политика

Опубликован список выданных Россией украинских заключенных

Обнародован полный список заключенных, которых Россия передала Украине в рамках двустороннего обмена.
Известия 08:59
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

РИА Новости 08:54
Общество

Путину подарили картину и дали дизайнерский совет

Вести.Ru 08:55
Теннис

Надаль будет соперником Медведева в финале US Open

Испанец Рафаэль Надаль пробился в финал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
РИА Новости 01:20
Политика

В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона

Рамблер вчера в 14:31
Технологии

Apple запретила Siri рассказывать пользователям о феминизме

Фото: iStock Разработчики Apple учат Siri избегать острых тем в разговорах с пользователями, пишет The Guardian.
Inc. Russia 08:17
Политика

Зеленский не исключил второй этап обмена с Россией заключёнными

Сегодня Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле «35 на 35».
Говорит Москва 09:30
Армия и оружие

Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти

НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда 09:37
Политика

Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса

Вести.Ru 08:46
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Происшествия

Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии

Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM 08:40
Политика

Вместе с отпущенными в России украинцами в Киев прилетела кошка Маша

Кошка Маша прибыла в Киев вместе с отпущенными в РФ по договоренности с Украиной удерживаемыми лицами, заявила экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
Аргументы недели 08:45
Политика

В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Общество

Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

РИА Новости 08:31
Авто

Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже

На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика

Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Происшествия

Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Футбол

Капелло: «Лукаку не является футболистом мирового уровня»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса», «Ромы» и сборной России Фабио Капелло оценил игру новичка миланского «Интера» Ромелу Лукаку, записавшего на свой счет два гола в двух сыгранных встречах.
Евро-футбол.ру 09:25
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30
Космос

Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей

Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.
Известия вчера в 18:20
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Футбол

Гол Неймара спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией

Vprognoze.ru 02:51
Политика

Кравчук назвал главную ошибку властей Украины

Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Известия вчера в 15:57
Футбол

Шотландия — Россия 1:2

Концовка встречи прошла в атаках сборной Шотландии, но сборная России отбилась и сохранила победный счет 2:1.
Вести.Ru вчера в 15:16
Гаджеты

IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн

Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
News.ru 08:33
Музыка

На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев

Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград вчера в 13:53
Космос

Популярный уфолог заявил, что в Кузбассе нашли «инопланетный дрон»

Газета Кемерова 05 сентября в 23:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное