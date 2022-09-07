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ЦБ ждет увеличения темпов роста потребительских цен в предстоящие месяцы

По мнению аналитиков Банка России, увеличение инфляционного давления связано «с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля», «оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению».
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Однако основная поддержка спросу приходит со стороны рынка труда, где, как отмечают аналитики ЦБ, «уровень безработицы находится на минимальном историческом уровне»: «На этом фоне происходит постепенное ускорение роста номинальных заработных плат.
Frank Media
Снижение общего уровня цен было вызвано динамикой лишь относительно небольшой группы товаров и услуг.
Frank Media
Недельные данные указывают на некоторое усиление инфляционного давления в августе, несмотря на снижение общего индекса потребительских цен.
ТАСС

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