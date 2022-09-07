По мнению аналитиков Банка России, увеличение инфляционного давления связано «с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля», «оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению».
Однако основная поддержка спросу приходит со стороны рынка труда, где, как отмечают аналитики ЦБ, «уровень безработицы находится на минимальном историческом уровне»: «На этом фоне происходит постепенное ускорение роста номинальных заработных плат.
США и Албания на предстоящем заседании Совета безопасности ООН хотят обсудить якобы имеющую место фильтрацию украинцев на территории России, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский признали ответственность украинской армии за взрывы на военном аэродроме в крымском городе Саки 9 августа.