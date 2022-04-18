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ЦБ ждет возвращения к инфляции 4% в 2024 году

ЦБ не намерен любыми методами вернуть инфляцию к показателям ниже цели, заявляет глава Банка России.
Коммерсантъ
“ЦБ рассчитывает вернуться к целевому уровню инфляции в 4% в 2024 году”, - сказала Набиуллина.
Блокнот.ру
Для поддержания возможностей банков по кредитованию ЦБ распустил накопленные банками макронадбавки по всем видам кредитов.
ТАСС
Банк России считает важным уже сейчас обозначить сроки возврата к цели по инфляции, так как рынок должен понимать, что в экономике и финансах остался якорь - низкая инфляция.
РИА Новости

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ЦБ ждет возвращения к инфляции 4% в 2024 году
Коммерсантъ05:33
В ЦБ заявили, что не будут снижать инфляцию «любыми методами»
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