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ЦБ ждет возвращения к инфляции 4% в 2024 году

ЦБ не намерен любыми методами вернуть инфляцию к показателям ниже цели, заявляет глава Банка России.
Коммерсантъ
“ЦБ рассчитывает вернуться к целевому уровню инфляции в 4% в 2024 году”, - сказала Набиуллина.
Блокнот.ру
Несмотря на то, что пандемический кризис был совсем недавно, российская банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары, отметила Набиуллина.
ТАСС
Политика будет направлена на постепенный выход к цели по инфляции.
РИА Новости

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ЦБ РФ не намерен пытаться любыми методами вернуть инфляцию к цели
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