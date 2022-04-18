КоммерсантъЦБ ждет возвращения к инфляции 4% в 2024 годуЦБ не намерен любыми методами вернуть инфляцию к показателям ниже цели, заявляет глава Банка России.Коммерсантъ“ЦБ рассчитывает вернуться к целевому уровню инфляции в 4% в 2024 году”, - сказала Набиуллина.Блокнот.руНесмотря на то, что пандемический кризис был совсем недавно, российская банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары, отметила Набиуллина.ТАССПолитика будет направлена на постепенный выход к цели по инфляции.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВДума ТВPiter.tvРосбалтiReactorБлокнот.руГазета.RuThe Moscow PostRB НовостиDeita.ruФонтанка.РуЭкономика сегодняКапитал страныИнвест-ФорсайтРидусДума ТВ9111.ruПодробнее о событииЦБ РФ не намерен пытаться любыми методами вернуть инфляцию к целиИнтерфакс04:27В ЦБ заявили, что не будут снижать инфляцию «любыми методами»ТАСС04:06Самое цитируемоеГлава ЦБ Набиуллина: возвращение инфляции к уровню в четыре процента ожидается к 2024 годуРИА Новости04:41ЦБ РФ не будет пытаться любыми методами вернуть инфляцию к целиФинмаркет04:41ЦБ ждет возвращения к инфляции 4% в 2024 годуКоммерсантъ05:33Центробанк РФ отказался сдерживать инфляциюURA.Ru04:19Набиуллина: Центробанк не станет любыми методами снижать инфляциюNews.ru03:55Показать ещёОценить97Поделиться