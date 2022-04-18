Будьте в Плюсе

ЦБ ждет возвращения к инфляции 4% в 2024 году

ЦБ не намерен любыми методами вернуть инфляцию к показателям ниже цели, заявляет глава Банка России.
Коммерсантъ
“ЦБ рассчитывает вернуться к целевому уровню инфляции в 4% в 2024 году”, - сказала Набиуллина.
Блокнот.ру
Несмотря на то, что пандемический кризис был совсем недавно, российская банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары, отметила Набиуллина.
ТАСС
Политика будет направлена на постепенный выход к цели по инфляции.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ ждет возвращения к инфляции 4% в 2024 году
Коммерсантъвчера в 05:33
Набиуллина: Центробанк не станет любыми методами снижать инфляцию
News.ruвчера в 03:55
ЦБ РФ не будет пытаться любыми методами вернуть инфляцию к цели
Финмаркетвчера в 04:41
ЦБ РФ не намерен пытаться любыми методами вернуть инфляцию к цели
Интерфаксвчера в 04:27
Центробанк РФ отказался сдерживать инфляцию
URA.Ruвчера в 04:19
В ЦБ заявили, что не будут снижать инфляцию «любыми методами»
ТАССвчера в 04:06
Глава ЦБ Набиуллина: возвращение инфляции к уровню в четыре процента ожидается к 2024 году
РИА Новостивчера в 04:41

Интересное

Псаки прокомментировала получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала "пустыми угрозами" якобы заявления РФ о "последствиях" поставок оружия Киеву.
РИА Новостивчера в 16:52

В Астрономическом бастионе Калининграда выступит Митя Фомин

В Калининграде в Астрономическом бастионе с сольным проектом выступит солист группы «Hi-Fi» Митя Фомин.
Клопс17:27

Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс

Ранее сообщалось, что вооружённые силы РФ начали новое наступление на востоке Украины.
Pravda.Ruвчера в 16:15

Минобороны заявило об уничтожении под Львовом склада иностранного оружия

«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — сообщили в министерстве.
РБКвчера в 14:00

Макрон заверил в отсутствии необходимости российского газа для Франции

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5 заявил, что страна не нуждается в российском газе, несмотря на то что Европа зависит от него.
RT на русском17:15

Студия Certain Affinity занимается новым режимом для Halo Infinite

Студия Certain Affinity занимается новым режимом для Halo Infinite. Об этом сообщил редактор Windows Central Джез Корден.
Sports.ruвчера в 09:37

Евсеев заявил о возможном окружении ВС РФ войск ВСУ у Славянска и Краматорска

Военный эксперт Владимир Евсеев сообщил Украина.ру о том, что произойдет после окружения украинских боевиков возле Славянска и Краматорска.
ГЛАС.RUвчера в 15:29

Футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына от Джорджины Родригес

Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.
РИА Новостивчера в 14:44

Rusvesna:ВС РФ наносят мощные удары крупнокалиберными орудиями по позициям ВСУ на Донбассе

Авторы Telegramm-канала предполагают то, что научились обстрелы позиций ВСУ с помощью артиллерии для подготовки перед предстоящим наступлением ВС РФ в решающей битве за Донбасс.
Yakutsk.ruвчера в 16:27

В Москве найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка Аваев и его родственники

В Москве обнаружена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Об этом сообщает Baza.
Lenta.ruвчера в 08:20