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ЦБ значительно ограничил возможность российских компаний снимать валюту

Российский бизнес до 10 сентября не сможет снимать евро, доллары США, японские иены и британские фунты.
Коммерсантъ
Сумма может быть увеличена «в особых случаях по запросу банка к регулятору».
Forbes
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами России, могут получить иностранную валюту в наличной форме только для зарубежных командировок и на сумму не более 5 тыс. долларов, пишет
 ЦБ на официальном сайте.
Капитал страны
Другие валюты российские и иностранные компании смогут снимать со своих счетов без ограничений по курсу, действующему в день выдачи.
Коммерсантъ

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