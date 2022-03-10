Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами России, могут получить иностранную валюту в наличной форме только для зарубежных командировок и на сумму не более 5 тыс. долларов, пишет
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции решила ввести временный запрет на экспорт зерновых из России в страны ЕАЭС, сообщили в Минэкономразвития.