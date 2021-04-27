ЦДМ на Лубянке переделают под покупателей с большими доходами
Хорошо ли подобран заголовок?
Для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также сосредоточиться на привлечении покупателей с более высоким доходом.В источнике
С чего всё началось
Детский универмаг на Лубянке переделают под покупателей с высоким доходом
Что может измениться в ЦДМ Для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также "сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения", указано в отчетности "Лубянка-Девелопмент".
РБК01:00