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ЦДМ на Лубянке переделают под покупателей с большими доходами

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Для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также сосредоточиться на привлечении покупателей с более высоким доходом.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Детский универмаг на Лубянке переделают под покупателей с высоким доходом

Что может измениться в ЦДМ Для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также "сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения", указано в отчетности "Лубянка-Девелопмент".
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