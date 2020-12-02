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Интерфакс
Интерфакс

ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России за 11 месяцев на 8,4%

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Нефтегазовая вертикаль
С января по ноябрь 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом упала в годовом измеренииснизилась на 8,4% до 470,16 млн тонн с учетом поправки на високосный год . Среднесуточная добыча в январе-ноябре зафиксирована на уровне 10,29 млн баррелей.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России за 11 месяцев на 8,4%

В России в ноябре добыча нефти с газовым конденсатом составила 40,96 млн тонн, что на 11,1% ниже уровня ноября 2019 года, говоритсяв оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
Интерфакс01:32
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Нефтегазовая вертикаль

Поставки нефти из РФ в Беларусь снизились на 25%

Нефтегазовая вертикаль05:32
Финмаркет

С начала года добыча газа в РФ. уменьшилась на 6,7%

Финмаркет01:59
ТАСС

Добыча нефти в России в ноябре снизилась на 11,3%

ТАСС02:31
Finam.Ru

Добыча нефти и газоконденсата в РФ в ноябре сократилась на 11% до 41 млн тонн - ИФ цитирует данные Минэнерго

Finam.Ru02:03
Коммерсантъ

Добыча нефти в ноябре в России снизилась на 11%

Коммерсантъ01:44
Интерфакс

ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России за 11 месяцев на 8,4%

Интерфакс01:32
Lenta.ru

Россия снизила добычу нефти

Lenta.ru03:01

Роскосмос решил заменить американский канал связи с МКС отечественным

Роскосмос в ближайшем будущем планирует отказаться от использования американского широкополосного канала связи с МКС и перейти на связь с помощью отечественных аппаратов серии «Луч», сообщили в госкорпорации.
Взгляд.ру05:47

Задержана подозреваемая в убийстве женщины и четырехлетней девочки в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери и ребенка, чьи тела с ножевыми ранениями ранее были обнаружены в квартире в Саратове, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
ТАССвчера в 01:27

В Госдуме ответили на просьбы артистов о господдержке в пандемию

Депутат Государственной думы и сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей Боярский в беседе с ФАН ответил звездам российского шоу-бизнеса, которые просят о господдержке во время пандемии коронавируса.
Газета.Ruвчера в 03:27

МЭР утвердило первые проекты на заключение соглашений о защите инвестиций

Минэкономразвития (МЭР) РФ утвердило первые проекты, по которым до конца этой недели ожидается заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщили ТАСС в пресс-службе МЭР.
ТАСС02:36

В Германии могут создать спецфонд для обхода санкций против Nord Stream 2

Берлин, 2 декабря 2020, 08:22 — REGNUM Правительство немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания придумало способ обхода санкций США против «Северного потока — 2», сообщает Bild со ссылкой на источники.
REGNUM00:22

АвтоВАЗ изменил комплектации Lada Xray

В ходе регулярного мониторинга цен и комплектаций автомобилей LADA отечественным специалистам удалось выяснить, что с начала декабря «АвтоВАЗ» изменил оснащение семейства Lada XRAY, исключив одну из опций кроссовера.
SpeedMe03:21

Временный Поверенный в делах Посольства ОАЭ в Туркменистане встретился с начальником космического управления «Туркменарагатнашык»

Временный Поверенный в делах Посольства ОАЭ в Туркменистане г-н Абдулазиз Аль-Хашеми встретился в режиме видеоконференции с начальником космического управления агентства «Туркменсвязь» Аширом Гараевым.
Turkmenportal30 ноября в 11:00