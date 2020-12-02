ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России за 11 месяцев на 8,4%
С января по ноябрь 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом упала в годовом измеренииснизилась на 8,4% до 470,16 млн тонн с учетом поправки на високосный год . Среднесуточная добыча в январе-ноябре зафиксирована на уровне 10,29 млн баррелей.В источнике
С чего всё началось
ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России за 11 месяцев на 8,4%
В России в ноябре добыча нефти с газовым конденсатом составила 40,96 млн тонн, что на 11,1% ниже уровня ноября 2019 года, говоритсяв оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
Интерфакс01:32
Подробнее о событии