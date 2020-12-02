С января по ноябрь 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом упала в годовом измеренииснизилась на 8,4% до 470,16 млн тонн с учетом поправки на високосный год . Среднесуточная добыча в январе-ноябре зафиксирована на уровне 10,29 млн баррелей.

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