Игры
Российская газетаCD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
По словам разработчиков, весь видеоряд ролика взят из пролога, поэтому его можно смело смотреть даже тем, кто боится спойлеров. Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на ПК, Stadia и консолях Xbox One и PS4.
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Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Здоровье
В ЦКПЗ не исключили коронавирус у 20 млн жителей США
В США число жителей с коронавирусом может превышать 20 млн человек, сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
Взгляд.ру 18:54
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Автоновости дня 05:30
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Польша выдала России предполагаемого киллера
Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
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Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке
Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
Общество
Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии
Сообщается, что срок вступления в силу пунктов порядка медосвидетельствования автомобилистов и кандидатов на получение водительских удостоверений на передвинут "с 1 июля 2020 года" на "с 1 января 2021 года"
Комсомольская правда 20:37
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 16:21
Здоровье
В Екатеринбурге запретили делать компьютерную томографию. В частных клиниках она опасна
В Екатеринбурге частные клиники перестали делать исследования на компьютерных томографах (КТ). Об этом сообщил URA.RU читатель.
URA.Ru 05:24
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС 17:14
Космос
Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни
РИА Новости 23 июня в 04:59
Происшествия
Абакан на полчаса остался без электричества
В Абакане вчера в десятом часу несколько подстанций одновременно отключились от электроснабжения.
Среда24 21:54
Общество
Опубликована явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
25 июня жители Москвы и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец 18:12
Интернет
Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей
Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах.
Piter.tv 07:26
Авто
УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ начал серийное производство модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 04:17
Гаджеты
Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86
Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.
ToDay News Ufa 04:58
Армия и оружие
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»
Соединенные Штаты ликвидировали лидера сирийской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).
vtomske.ru 04:45
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Космос
Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом
OAnews вчера в 14:09
Происшествия
Пять человек с коронавирусом умерли в Иркутской области за сутки
По данным на 26 июня, в Иркутской области зарегистрировано 6 635 случаев заражения инфекцией нового типа, выздоровели 2 654 человека (+118 за сутки).
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Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
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Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Футбол
АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции
Салоники, Греция, 25 июня 2020, 09:34 — REGNUM Афинский АЕК, главным тренером которого является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в финал Кубка Греции по футболу.
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