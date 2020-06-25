Польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Ролик обпубликован в четверг на странице проекта в YouTube. Cyberpunk 2077 - ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк.

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Происшествия Пожар в здании музея Горького в Нижнем Новгороде потушили Как сообщал ранее ТАСС, в четверг на втором этаже здания Литературного музея Горького произошел пожар, его площадь составляла 150 кв. метров, затем увеличилась до 500 кв. метров. 23

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Авто Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза. 33