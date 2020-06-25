Игры
ТАССВышел новый трейлер Cyberpunk 2077
Польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Ролик обпубликован в четверг на странице проекта в YouTube. Cyberpunk 2077 - ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк.
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Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Здоровье
В ЕС одобрили «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) одобрило "Ремдесивир" в качестве первого препарата, который может использоваться для лечения вызванного коронавирусом инфекционного заболевания.
ТАСС 09:12
Происшествия
Начальника колонии-поселения под Орлом подозревают в получении взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии-поселения в селе Шахово Орловской области (КП-3) по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по региону.
ТАСС 16:06
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
Общество
В ВОЗ рассказали о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Авто
Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию
Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
Автоновости дня 01:55
Киберспорт
Valve удалила фразы TobiWan из колеса чата в Dota 2
Valve убрала фразы комментатора Тоби TobiWan Доусона из Dota 2 после обвинений в домогательствах в его адрес.
CyberSport.ru 14:53
Происшествия
Пожар в здании музея Горького в Нижнем Новгороде потушили
Как сообщал ранее ТАСС, в четверг на втором этаже здания Литературного музея Горького произошел пожар, его площадь составляла 150 кв. метров, затем увеличилась до 500 кв. метров.
ТАСС 15:45
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Известия 15:51
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Происшествия
Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе
Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru 14:29
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой
25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии.
Московский Комсомолец 04:19
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 12:48
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок
Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза.
Автоновости дня 09:20
Авто
Новый минивэн Kia Carnival оказался крупнее предшественника
Минивэн Kia Carnival в четвёртом поколении изменился до неузнаваемости.
Драйв 04:46
Футбол
«Спартак» предложил контракт бывшему форварду лондонского «Арсенала»
Французское спортивное издание L’Equipe сообщает, что Яя Саного (выступает на позиции нападающего во французском профессиональном футбольном клубе "Тулуза") может продолжить карьеру в одном из российских клубов.
CT news 13:05
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Гаджеты
AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза
Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру 14:21
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Политика
Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»
Газета.Ru 08:33
Политика
Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»
СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 14:28